L'activité d'Invinity Energy est conforme aux prévisions grâce à l'obtention de plusieurs contrats.

(Alliance News) - Invinity Energy Systems PLC a déclaré lundi qu'elle prévoyait un chiffre d'affaires pour l'année dernière conforme aux attentes du marché, en raison d'un "nombre important de contrats remportés".

Invinity est un fabricant de stockage d'énergie de qualité utilitaire basé à Londres qui produit des batteries pour les besoins à grande échelle des réseaux d'entreprises.

Pour ce qui est de l'avenir, la société dispose d'un carnet de commandes actuel pour cette année de 22,0 millions de livres sterling, grâce aux revenus restants qui doivent être comptabilisés pour son projet de 8,4 mégawatts-heure au Canada et son projet de 8 mégawatts-heure en Australie du Sud.

Ensemble, les projets sous-tendent la majorité des prévisions pour cette année.

En outre, Invinity a noté un carnet de commandes pour 2024 de 7,4 millions de livres sterling, qui pourrait augmenter au cours de l'année, en fonction des résultats de la demande de la phase deux du concours LODES.

LODES signifie démonstration de stockage d'énergie à plus longue durée.

Dans d'autres nouvelles, Invinity a également célébré lundi la vente d'une de ses batteries à flux de vanadium à Absolute Solar and Wind Ltd pour une installation dans la première destination de surf intérieure du Royaume-Uni.

La société a vendu une batterie à flux de vanadium de 0,4 mégawattheure à Absolute Solar & Wind, une société de solutions d'énergie renouvelable, pour une installation dans le cadre d'un projet intégré de panneaux solaires et de véhicules électriques à The Wave à Bristol, en Angleterre.

The Wave est la première destination de surf intérieure du Royaume-Uni. Le projet, livré par Absolute Solar, couplera deux batteries Invinity VS3 à trois mégawatts-crête de panneaux solaires sur le site.

Les batteries Invinity seront utilisées pour stocker et décharger de l'énergie solaire propre et renouvelable à la demande afin de répondre aux charges du site et de soutenir l'intégration de l'infrastructure de chargement des véhicules électriques sur le site, qui attire des milliers de visiteurs chaque année.

La préparation du site est actuellement en cours, la partie batterie du projet devant être livrée plus tard dans l'année.

"Les amateurs d'activités de plein air sont parmi les plus ardents partisans de cette voie nette zéro, car ils constatent chaque jour l'impact du changement climatique sur notre environnement naturel. Nous sommes ravis de travailler avec La Vague pour faire avancer cette voie à faible teneur en carbone ; et nous sommes particulièrement heureux de le faire à nouveau aux côtés d'Absolute Solar and Wind", a déclaré le directeur commercial Matt Harper.

Les actions d'Invinity se négociaient 13% plus haut à 44,00 pence chacune à Londres lundi matin.

