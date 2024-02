Invitae Corporation est une société de génétique médicale. La société est engagée dans la fourniture de services de tests génétiques, de solutions de santé numérique et de services de données de santé qui soutiennent une vie entière de soins aux patients et de meilleurs résultats. Elle propose des tests génétiques dans de nombreux domaines cliniques, notamment le cancer héréditaire, l'oncologie de précision, la santé des femmes, les maladies rares et la pharmacogénomique. Elle applique des solutions logicielles propriétaires de conception, d'automatisation des processus, de robotique et de bio-informatique pour étendre l'utilisation et l'impact des informations génétiques dans le traitement des échantillons et l'interprétation des variantes complexes, permettant ainsi une interprétation médicale à l'échelle. La société utilise également des solutions de santé numérique pour améliorer la facilité d'utilisation et fournir des informations exploitables sur les risques, la prévention, le traitement et le suivi. L'entreprise a servi plus de 3,6 millions de patients, dont plus de 2,2 millions ont mis leurs informations à disposition pour le partage des données.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale