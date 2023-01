La société française InVivo va racheter l'une des plus anciennes malteries du monde en Belgique

Lorsqu'InVivo a annoncé le rachat de son homologue Soufflet fin 2021, elle a déclaré qu'elle visait à devenir le plus grand fabricant de malt au monde dans les cinq ans en doublant la taille de son activité malterie par croissance externe.

La Malterie du Château, appelée "La Malterie du Château" en français, est située près du château de Beloeil, dans le sud de la Belgique. Créée en 1868, c'est la plus ancienne malterie du pays et l'une des plus anciennes au monde.

La Belgique est célèbre pour ses bières proposant une grande variété de saveurs, de couleurs et de degrés d'alcool. Elle est également un important producteur de malt avec des exportations vers plus de 160 pays.

Castle Malting donnerait à Malteries Soufflet l'opportunité de développer son activité sur le marché des bières artisanales à plus forte valeur ajoutée où elle n'est pas très présente, a déclaré InVivo.

L'acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre, a-t-elle précisé. Les détails financiers n'étaient pas immédiatement disponibles.