Invivyd, Inc. est une société biopharmaceutique. Elle se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de solutions à base d'anticorps pour les maladies infectieuses. Elle propose des thérapies à base d'anticorps qui protègent les personnes vulnérables contre les conséquences dévastatrices des menaces virales en circulation, telles que le SRAS-CoV-2 (COVID-19). Sa technologie se situe à l'intersection de la virologie évolutive, de la modélisation prédictive et de l'ingénierie des anticorps, et elle est conçue pour identifier les anticorps qui constituent une barrière à l'échappement viral. Elle dispose d'un solide portefeuille d'anticorps candidats pour la prévention et le traitement du COVID-19, dont VYD222, un nouvel anticorps. VYD222 est un candidat anticorps monoclonal qui a démontré une activité neutralisante in vitro contre les variantes dominantes préoccupantes, y compris XBB.1.5. Le VYD222 a été conçu à partir de l'adintrevimab (ADG20), qui a fourni une protection neutralisante contre le SRAS-CoV-2 pour toutes les variantes préoccupantes jusqu'à l'émergence de la souche Omicron BA.2 et de ses sous-lignées.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale