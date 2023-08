Adagio Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de solutions à base d'anticorps pour les maladies infectieuses à potentiel pandémique. La société se concentre initialement sur le virus SRAS-CoV-2, ses variantes et la maladie causée par ce virus, qui est connue sous le nom de maladie infectieuse à coronavirus (COVID-19). La société développe son principal produit candidat, ADG20, pour le traitement et la prévention de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). ADG20 est conçu pour être un anticorps puissant, à longue durée d'action et à large neutralisation pour le traitement et la prévention de COVID-19, y compris les maladies causées par des variantes, en tant qu'agent unique ou combiné. La société évalue également des anticorps à large neutralisation, tels que l'ADG10, pour une utilisation potentielle en combinaison avec l'ADG20 pour le COVID-19.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale