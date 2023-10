InvoCare Limited est une société australienne qui fournit des services funéraires. La société exploite des parcs commémoratifs privés et des crématoriums en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle propose également des services de crémation d'animaux domestiques en Australie. La société exploite environ 324 sites funéraires, 15 cimetières et 20 crématoriums en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Singapour. Ses marques nationales en Australie comprennent White Lady Funerals, Simplicity Funerals et Value Cremations. Ses marques en Nouvelle-Zélande comprennent Beth Shan Funerals, Lychgate Funerals et Resthaven Funerals. Ses marques à Singapour comprennent Singapore Casket Company et Simplicity Casket. Elle possède et exploite des entreprises de crémation d'animaux de compagnie en Nouvelle-Galles du Sud (Patch & Purr), dans le Queensland (Pets in Peace), dans l'État de Victoria et en Australie-Méridionale (Family Pet Care et les marques Lawnswood et Edenhills). L'entreprise propose des services connexes par l'intermédiaire de ses sites web www.MyGriefAssist.com, www.MyMemorial.com et www.FuneralPlanner.com.

Secteur Services à la personne