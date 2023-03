Exclusif-Ardian étudie la possibilité de privatiser l'opérateur de tours italien INWIT-sources

Ardian, qui est le deuxième actionnaire d'INWIT derrière la société européenne de tours Vantage Towers AG, souhaite privatiser INWIT et travaille avec des conseillers de JPMorgan Chase & Co sur une offre potentielle, ont déclaré ces personnes.

L'Europe a vu les investisseurs en infrastructures se disputer une part de ses plus grands réseaux de tours, en partie à cause de leur rendement stable et de leurs contrats à long terme. L'année dernière, Deutsche Telekom a vendu 51 % de son entreprise de tours Funkturm à un consortium composé de la société canadienne Brookfield et de la société américaine de capital-investissement DigitalBridge.

Toute proposition de rachat d'INWIT pourrait prendre des mois à se concrétiser, les préparatifs n'en étant qu'à un stade préliminaire, a déclaré l'une des personnes interrogées. Ardian envisage de faire appel à un co-investisseur pour l'aider à financer une offre, compte tenu de la taille de l'opération, a ajouté cette personne.

L'actionnariat de Vantage Towers est un obstacle potentiel à une transaction, car la société se considère comme un "détenteur à long terme" d'INWIT, a déclaré l'une des sources.

Ardian détient une participation d'environ 30 % et Vantage de 33 %.

Les sources ont précisé qu'une proposition n'était pas certaine et ont demandé à ne pas être identifiées car les délibérations sont confidentielles.

Ardian, Vantage Towers, INWIT et JPMorgan se sont refusés à tout commentaire.

Née d'une scission des activités de TIM dans le domaine des pylônes de téléphonie mobile, INWIT a fusionné en 2020 avec les activités de Vodafone dans le domaine des pylônes en Italie pour créer un champion national en charge de plus de 23 000 pylônes.

INWIT génère l'essentiel de ses revenus grâce à des contrats à long terme avec les opérateurs de téléphonie mobile pour l'hébergement de leurs infrastructures d'antennes mobiles respectives sur ses pylônes.

Vantage fait elle-même l'objet d'une proposition de rachat de la part d'une coentreprise formée par Vodafone, actionnaire de Vantage, et un consortium comprenant KKR et Global Infrastructure Partners.