Inwit estime que son chiffre d'affaires pour 2026 dépassera 1 milliard d'euros ; le dividende augmente

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Infrastrutture Wireless Italiane Spa a examiné et approuvé les états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net de 293,3 millions d'euros, en hausse de 53 % par rapport aux 191,4 millions d'euros de la même période l'an dernier.

Le conseil a également proposé un dividende de 0,3467 EUR, contre 0,3235 EUR en 2021, soit une hausse de 7,5 %.

Les revenus s'élèvent à 853,0m EUR contre 785,1m EUR au 31 décembre 2021, soit une hausse de 8,6 %.

L'Ebitda s'est élevé à 779,2 millions d'euros, en hausse de 9,0 % par rapport à la même période en 2021 où il était de 714,9 millions d'euros.

L'Ebit s'élève à 415,5 millions d'euros, soit une hausse de 17 % par rapport aux 354,8 millions d'euros de 2021.

L'Ebitdaal pour 2022 s'élève à 587,0 millions d'euros, en hausse de 13 % par rapport à 2021 où il était de 520,0 millions d'euros.

La dette nette s'élève à 4,1 milliards d'euros, y compris les dettes financières IFRS16, et est sensiblement stable par rapport au 31 décembre 2021.

Au cours de l'année 2022, le développement de l'infrastructure technologique d'Inwit s'est poursuivi, en élargissant le parc de sites de 480 nouveaux sites ; en poursuivant la croissance des nouvelles hospitalités, s'élevant à plus de 4 000 dans l'année ; en étendant le plan de couverture micro-cellulaire multi-opérateurs dans les endroits où la concentration d'utilisateurs et de trafic est la plus élevée, en construisant plus de 500 unités distantes et en augmentant l'efficacité également grâce au plan de renégociation des baux et au plan d'acquisition de terrains, avec plus de 2 000 transactions immobilières.

Pour l'avenir, " En ce qui concerne les perspectives commerciales pour l'exercice 2023, nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 960 à 980 millions d'euros, une marge d'Ebitda d'environ 91 %, stable par rapport à 2022, une marge d'Ebitdaal d'environ 71 %, en hausse de deux points de pourcentage par rapport à 2022, et une croissance du Free Cash Flow récurrent de l'ordre de 595 à 605 millions d'euros. 'Ces attentes reflètent le développement continu du nombre de sites, qui sera renforcé en 2023, l'hospitalité accrue de tous les principaux opérateurs mobiles, FWA et OTMO du marché, la poursuite du développement de l'hospitalité intérieure DAS/micro-réseau, et les avantages liés à l'inflation', explique la société dans une note.

En outre, le conseil d'administration a approuvé le plan d'affaires à l'horizon 2026 et, 'tout en confirmant les orientations du précédent, il reflète l'évolution de l'environnement macroéconomique, industriel et de marché de ces dernières années, ce qui se traduit par une capacité accrue d'Inwit à investir dans le développement de son infrastructure et une amélioration des principaux objectifs industriels, économiques et financiers', explique la société dans une note.

Le plan prévoit un programme d'investissement ambitieux d'environ 900 millions d'euros sur la période 2023-2026, totalisant 1,3 milliard d'euros sur la période 2021-2026, soit une augmentation d'environ 200 millions d'euros par rapport au plan d'investissement annoncé en novembre 2020.

Enfin, les revenus devraient croître sur la période 2023-2026 à un taux annuel moyen à un chiffre élevé pour atteindre plus de 1,2 milliard d'euros en 2026, avec une marge d'Ebitda en expansion à 92 % contre 91 % en 2022 et une marge d'Ebitda après location à 76 % contre 69 % en 2022.

"La croissance de la marge devrait entraîner une expansion de la génération de trésorerie à plus de 730 millions d'euros en 2026.

Inwit a clôturé jeudi en hausse de 1,6 pour cent à 10,41 EUR par action.

