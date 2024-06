(Alliance News) - Inwit Spa a annoncé jeudi qu'elle avait formalisé un accord comprenant un droit d'option pour l'achat d'une participation exclusive de 51% du capital social de Boldyn Networks Smart City Roma Spa, qui a remporté l'appel d'offres pour la concession du projet 5G de Rome à la fin de l'année dernière.

L'accord comprend un droit d'option d'achat supplémentaire en faveur d'Inwit pour acheter la participation restante dans la même société, sous réserve de certaines conditions, et un droit d'option de vente en faveur de Boldyn Networks Italia, sous réserve de certaines conditions.

Les options d'achat et de vente pour les 49 % supplémentaires de Boldyn Networks Smart City Roma peuvent être exercées après que le projet a été testé, a expliqué la société dans une note.

Si Inwit exerce son option d'achat, la transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2024 et est soumise au feu vert des autorités compétentes et à des conditions de résiliation et de suspension conformes aux pratiques du marché.

Le projet Roma 5G représente un partenariat public-privé, avec une concession de 25 ans pour la construction, la gestion, l'exploitation et la maintenance d'une infrastructure qui équipera les métros et les principaux lieux publics de Roma Capitale d'un réseau 5G, Wi-Fi et Internet des objets, dans le but d'offrir la meilleure connectivité et sécurité à 3 millions de résidents et plus de 15 millions de touristes, ce qui augmentera considérablement au cours du prochain Jubilé 2025.

Inwit est en baisse de 1,2 % à 9,77 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

