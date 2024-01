Inwit S.p.A. est spécialisé dans les prestations d'hébergement d'infrastructures de communications électroniques à destination des opérateurs mobiles et des prestataires de diffusion de signaux de télévision et de radio. Le CA par activité se répartit comme suit : - installation et gestion des infrastructures passives de télécommunications (85,7%) : notamment tours, pylônes, poteaux, armoires et centrales électriques. Le groupe propose parallèlement des prestations de maintenance, de sécurisation et de surveillance. A fin 2022, Inwit S.p.A. exploite plus de 23 000 sites en Italie ; - conception, construction et installation d'équipements de transmission radio et de systèmes d'antennes distribuées pour des tiers (14,3%).

Secteur Services intégrés de télécommunications