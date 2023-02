Inwitt, Donatella Colantoni nouvelle directrice des ressources humaines

(Alliance News) - Inwit Spa a annoncé jeudi que Donatella Colantoni a été nommée responsable des ressources humaines et de l'organisation.

Colantoni rapporte directement au directeur général de la société, Diego Galli, et est chargé d'assurer la gestion des personnes à travers la définition et la mise en œuvre de politiques de sélection, de développement, de récompense et de soins. Il assure également la définition de modèles d'organisation et de planification des effectifs, ainsi que la gestion des relations industrielles.

Inwit se négocie dans le rouge de 0,8 pour cent à EUR10,38 par action.

