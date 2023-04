Presque tout en baisse sur le Mib, les banques pénalisées

(Alliance News) - Mardi, à la fin d'une journée avec de faibles volumes d'échanges en raison des vacances du 25 avril en Italie et dans le sillage d'une tendance déprimée dans le reste de l'Europe, la Piazza Affari a clôturé en baisse, avec peu de titres en territoire positif.

Chris Beauchamp, analyste en chef du marché sur la plateforme de trading en ligne IG, a déclaré : "Les investisseurs continuent de réduire leur exposition aux actions alors que la vague de résultats de cette semaine commence. Les prévisions d'UPS concernant l'affaiblissement de l'économie sont précisément le genre d'avertissement que les investisseurs ne veulent pas entendre et, sans doute, ont-ils provoqué une vague de ventes en raison des craintes renouvelées de récession. Compte tenu de l'importance des données de cette semaine, la prudence reste le mot d'ordre. Les banques régionales américaines sont également de nouveau sous pression, ce qui est un autre signe de l'affaiblissement des fondamentaux du rallye".

"Ces inquiétudes concernant une récession sont évidentes dans les prix du pétrole, qui sont tombés à leur plus bas niveau en trois semaines cet après-midi. Ils ne s'accrochent ainsi qu'à un léger gain suite à l'annonce de la réduction de la production de l'OPEP et semblent suggérer que les traders ont recommencé à vendre du pétrole en raison des inquiétudes concernant l'économie mondiale".

Le FTSE Mib a clôturé en baisse de 1 % à 27 253,48, le Mid-Cap a cédé 0,7 % à 43 342,41, le Small-Cap a chuté de 0,7 % à 29 025,30, et l'Italie Growth a clôturé en baisse de 0,3 % à 9 253,82.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé en baisse de 0,3 %, le CAC 40 de Paris a baissé de 0,5 % et le DAX 40 de Francfort a augmenté de 0,1 %.

À Milan, sur la liste principale de Piazza Affari, seuls Inwit, en hausse de 1,2 %, Enel, en hausse de 0,5 %, Campari, en hausse de 0,8 %, et Tenaris, en hausse de 0,2 %, ont été épargnés.

En queue de peloton, UniCredit a clôturé en baisse de 2,7 %. La banque a annoncé mardi qu'elle avait acheté 10,2 millions de ses propres actions entre le 17 et le 21 avril 2023. Les actions ont été achetées à un prix moyen de 19,4380 EUR pour une valeur totale de 199,0 millions EUR.

Banca Monte dei Paschi di Siena a baissé de 1,1 %, reflétant une journée négative pour l'ensemble du secteur bancaire.

Le groupe Iveco a également baissé de 1,8 %, dans le sillage des baisses enregistrées par la galaxie Agnelli-Elkann.

Interpump Group, dans le rouge de 0,5 %, a annoncé l'acquisition d'une participation de 70 % dans I.Mec. Le montant de la transaction a été fixé à environ 14 millions d'euros.

Sur le Mid-Cap, la Juventus FC était en bas, abandonnant 7,6% sur les rapports que l'UEFA, quelle que soit l'issue du procès sportif en Italie, envisage d'exclure les Bianconeri des coupes européennes pour la saison prochaine.

Webuild a baissé de 0,7 % et Tamburi Investment Partners a baissé de 0,9 %, les deux ayant effectué des achats liés à leurs plans de rachat respectifs.

Maire Tecnimont a augmenté de 0,4 %. La société a déclaré vendredi que sa filiale NextChem, qui fait partie de la business unit Sustainable Technology Solutions, après avoir terminé l'étude d'ingénierie avancée pour la méthanisation dans le cadre du projet Salamandre en Normandie, a obtenu un nouveau contrat de Storengy pour réaliser une nouvelle étude d'ingénierie avancée pour la gazéification des déchets de bois et l'épuration du système de gaz de synthèse afin de produire du biométhane.

Arnoldo Mondadori Editore - en baisse de 0,1 % - a annoncé la semaine dernière qu'il avait signé un contrat pour vendre sa participation de 18,45 % dans la Società Europea di Edizioni, éditeur du quotidien Il Giornale, à PBF.

Parmi les actionnaires minoritaires haussiers, on trouve OVS (1,6 %) et Brunello Cucinelli (0,5 %).

Du côté des petites capitalisations, algoWatt a progressé de 4,6 %. La société a annoncé lundi qu'elle avait conclu un "important accord-cadre avec un établissement de crédit italien de premier plan" pour la maintenance évolutive et corrective des solutions de contrôle à distance des systèmes technologiques et la gestion des équipes de maintenance dans les bureaux à travers l'Italie.

Bioera a chuté de 3,9% après que le conseil d'administration a annoncé vendredi qu'il avait approuvé les états financiers au 31 décembre 2022, faisant état d'une perte de groupe de 4,1 millions d'euros, contre un bénéfice de 15,3 millions d'euros pour l'exercice 2021. Les revenus se sont élevés à 626 000 euros, contre 19,8 millions d'euros l'année précédente.

Parmi les PME, UCapital24 a clôturé en tête avec un gain de 58% après avoir annoncé lundi soir que le conseil d'administration a approuvé ses résultats 2022, faisant état d'une perte nette de 744 000 euros, soit une amélioration de 43% par rapport à une perte de 1,3 million d'euros au cours de l'exercice 2021.

Le conseil a également approuvé un plan de développement 2023-2025, indiquant des revenus totaux compris entre 5,0 et 6,0 millions d'euros. La marge d'Ebitda devrait se situer entre 33% et 38% en 2025, et la position financière nette en 2025 devrait se situer entre 1,5 million EUR et 2,0 millions EUR.

Farmacosmo baisse de 1,9% après avoir annoncé lundi qu'au premier trimestre 2023, il a enregistré une hausse de tous les indicateurs clés, à commencer par les revenus, qui ont atteint 18,8 millions d'euros, en hausse de 6,0% par rapport à la même période en 2022.

Portale Sardegna a baissé de 2,0 % après avoir annoncé lundi que 2022 s'est terminée avec une valeur de production de 8,9 millions d'euros, en hausse par rapport à 6,4 millions d'euros en 2021.

Le conseil d'administration a en fait approuvé le bilan consolidé au 31 décembre 2022, faisant état d'une aggravation de la perte nette à 500 000 EUR, contre 230 000 EUR en 2021.

Destination Italia a chuté de 2,7 %. Lundi, elle a annoncé une amélioration de tous les indicateurs en 2022, avec une perte réduite de 52 % à 950 000 euros, contre 2,0 millions d'euros en 2021.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 266 %, passant de 7,4 millions d'euros en 2021 à 27,1 millions d'euros en 2022.

Esautomotion a gagné 2,1 %. Samedi, elle a fait savoir qu'elle avait signé un accord d'investissement de 10 millions d'euros et un pacte d'actionnaires pour acquérir les activités de Sangalli Servomotori, une société active sur le marché des moteurs électriques, par le biais de l'achat de la totalité du capital social d'une société nouvellement créée.

Take Off % a annoncé un chiffre d'affaires de 8,3 millions d'euros pour le premier trimestre, soit une hausse de plus de 34 % par rapport aux 6,2 millions d'euros enregistrés au 31 mars 2022.

À New York, à l'heure actuelle, le Dow Jones est en baisse de 0,4 % à 33 747,91, le Nasdaq est en baisse de 1,0 % à 11 917,52 et le S&P 500 est en baisse de 0,8 % à 4 103,85.

Le président américain Joe Biden a annoncé mardi qu'il se représenterait en 2024 "pour finir le travail".

"Chaque génération a eu un moment où elle a dû défendre la démocratie. Pour défendre leurs libertés fondamentales", a écrit M. Biden sur Twitter, accompagné d'une vidéo. "Je crois que c'est la nôtre. C'est pourquoi je suis candidat à la réélection à la présidence des États-Unis. Rejoignez-nous. Faisons le travail".

M. Biden n'a pas de véritable adversaire au sein du parti démocrate mais, dans une campagne qui pourrait déboucher sur une nouvelle élection en 2020 face à Donald Trump, il devrait être confronté à un "examen minutieux de son âge".

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0983 USD contre 1,1030 USD à la clôture de lundi. La livre, quant à elle, vaut 1,2401 USD contre 1,2467 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 80,86 USD contre 82,04 USD lundi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 986,61 USD l'once contre 1 995,25 USD l'once à la clôture de lundi.

Le calendrier macroéconomique de mercredi comprend la publication du rapport GfK sur le sentiment des consommateurs allemands à 0800 CEST, celle de l'indice de confiance des ménages français à 0845 CEST et des données sur les demandeurs d'emploi en France à 1200 CEST.

Pour les États-Unis, les données sur le marché hypothécaire seront publiées à 1300 CEST, les données sur les commandes de biens à 1430 CEST et les données sur les stocks de pétrole brut à 1630 CEST. La journée se terminera par une adjudication de T-Note à cinq ans à 1900 CEST.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, seuls les résultats de Mittel sont attendus.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

