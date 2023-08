Iocaste Ventures Inc. a annoncé que M. Navjeet (Bob) Singh Dhillon a démissionné du conseil d'administration d'Iocaste et de son comité d'audit, avec effet immédiat. Le conseil d'administration a nommé M. Lorne Michael Sugarman, administrateur et président, directeur général, directeur financier et secrétaire général d'Iocaste, en tant que membre du comité d'audit. Le comité d'audit est actuellement composé de M. Michael James Perkins, M. Andrew Gabriel Kiguel et M. Sugarman.

Chaque membre du comité d'audit possède des compétences financières, M. Perkins et M. Kiguel étant les membres indépendants du comité.