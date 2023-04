Iofina continue d'enregistrer de bons résultats au premier trimestre

Iofina PLC - Producteur d'iode basé à Londres - Mise à jour sur le premier trimestre. Iofina Resources continue d'enregistrer de bonnes performances avec une production de 107,1 tonnes métriques d'iode cristallin à partir de ses usines d'iode IOsorb au cours du trimestre, en hausse de 3,3 tonnes métriques par rapport au premier trimestre 2022, malgré des températures fraîches et des temps d'arrêt liés aux conditions météorologiques. Note la demande d'iode reste forte, soutenue par une nouvelle expansion de la clientèle. Souligne que le prix spot de l'iode est resté stable à environ 70 USD par kilogramme et que les prix devraient rester à ces niveaux au second semestre 2023. L'entreprise continue de travailler sur d'autres projets de croissance.

