AEW UK REIT PLC - Fonds d'investissement immobilier axé sur l'immobilier commercial régional britannique - La valeur nette d'inventaire par action au 30 juin augmente de 1,5 % à 107,03 pence contre 105,48 pence au 31 mars, mais est inférieure de 15 % à 126,50 pence il y a un an. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire pour le premier trimestre financier est de 3,4 %, en hausse par rapport aux 2,4 % du trimestre précédent, mais en baisse par rapport aux 6,5 % d'il y a un an. Le dividende trimestriel est stable à 2,00 pence par action.

Ground Rents Income Fund PLC - Investisseur londonien dans des actifs à long terme générateurs de revenus au Royaume-Uni - La valeur nette d'inventaire au 31 mars augmente à 94,3 pence par action, contre 93,6 pence l'année précédente. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire pour le semestre clos le 31 mars s'améliore pour atteindre 3,3, contre un rendement négatif de 7,7 % l'année précédente. Barry Gilbertson, président du conseil d'administration, a déclaré : " L'activité importante menée par le conseil d'administration et Schroders au cours des dernières années signifie qu'il existe une stratégie claire pour faire face aux vents contraires complexes liés à la sécurité des bâtiments et à la réforme des baux, et donc pour optimiser la valeur pour les actionnaires, tout en démontrant une gestion d'actifs résidentiels de premier ordre. Nous continuerons à fournir un haut niveau de transparence sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de notre stratégie".

Inland Homes PLC - promoteur, constructeur de logements et société de logement en partenariat axé sur le sud de l'Angleterre - salue l'achèvement légal de la première phase de logements proposés à la vente privée dans sa joint-venture Cheshunt Lakeside dans le Hertfordshire. En outre, la joint-venture a conclu un bail de 15 ans avec Tesco PLC pour un espace commercial de 350 mètres carrés au sein de la phase. Nish Malde, directeur général intérimaire d'Inland Homes, déclare : "Nous sommes ravis que notre coentreprise ait conclu la vente des 22 premiers logements proposés à la vente privée dans le cadre de ce projet et ait échangé un bail commercial avec une chaîne de supermarchés nationale".

Iofina PLC - Producteur d'iode basé à Londres - Produit 241,5 tonnes métriques d'iode cristallin à partir de ses cinq usines IOsorb dans le nord-ouest de l'Oklahoma, dans sa propre fourchette de 235 à 250 tonnes métriques pour la période. Il s'agit d'une augmentation de 7,5 tonnes métriques par rapport à l'année précédente. En outre, les prix au comptant de l'iode sont restés stables à près de 70 USD le kilogramme tout au long du semestre, inchangés par rapport à l'année précédente et en hausse par rapport à 50 USD au début de l'année 2022. Pour ce qui est de l'avenir, le PDG Tom Becker déclare : "Nous sommes en bonne voie pour augmenter considérablement notre production au second semestre. Il est important de noter que la demande pour nos produits reste élevée et que nous bénéficions du maintien du prix spot de l'iode à 70 USD/kg."

Metals Exploration PLC - Producteur d'or aux Philippines - Annonce des ventes d'or record pour le semestre et le trimestre. Au cours du premier semestre, la société a vendu 46 186 onces à un prix moyen de 1 939 USD l'once, contre 30 676 onces à un prix moyen de 1 878 USD l'année précédente. En conséquence, les recettes du premier semestre augmentent d'une année sur l'autre, passant de 57,6 millions USD à 89,6 millions USD. La société déclare que les opérations ont dépassé les attentes et relève ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année à 78 000 à 81 000 onces d'or, contre une fourchette précédente de 68 000 à 72 000 onces. L'entreprise réduit également légèrement ses prévisions de coûts de maintien tout compris. Darren Bowden, PDG, déclare : "Les flux de trésorerie de la société restent solides et nous continuons à effectuer des remboursements substantiels de la dette, tout en cherchant à finaliser la position de la dette mezzanine dès que possible".

MP Evans Group PLC - Société indonésienne basée dans le Kent, Angleterre, qui produit de l'huile de palme brute par des méthodes durables - La production d'huile de palme brute au cours des six premiers mois de 2023 a augmenté de 3,4% par an pour atteindre 166 200 tonnes, contre 160 800 tonnes l'année précédente. Le prix moyen de l'huile de palme brute à la sortie de l'usine à la fin du mois de juin baisse de 27% à 755 USD la tonne contre 1 035 USD il y a un an. La production de palmiste diminue de 1,4 %, passant de 35 100 tonnes à 34 600 tonnes. La production de grappes de fruits frais en culture propre chute de 5,2 %, passant de 430 400 tonnes à 408 100 tonnes, en raison de la saisonnalité, tandis que les cultures indépendantes achetées augmentent de 26 %, passant de 148 900 tonnes à 188 100 tonnes. Pour l'avenir, la société s'attend à des rendements plus élevés au cours du second semestre.

Trinity Exploration & Production PLC - société d'exploration et de production axée sur Trinité-et-Tobago - La production de pétrole au deuxième trimestre 2023 diminue de 6,5 % par an pour atteindre une moyenne de 2 824 barils de pétrole par jour, contre 3 019 bopd un an plus tôt. Le prix moyen réalisé du pétrole chute de 34 % à 63,7 USD le baril contre 96,8 USD il y a un an, et de 6,2 % contre 67,9 USD au premier trimestre. Les prévisions de ventes de production pour 2023 restent inchangées entre 2 800 et 3 100 bopd, contre 2 975 bopd en 2022.

