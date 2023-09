Iofina plc est une société holding basée au Royaume-Uni. La société est spécialisée dans l'exploration et la production d'iode et fabrique des produits chimiques spécialisés. L'activité principale de la société consiste à identifier, développer, construire, posséder et exploiter des usines d'extraction d'iode, principalement en Amérique du Nord, sur la base de la technologie IOsorb de la société Wellhead Extraction Technology (WET). La société, par l'intermédiaire de sa filiale Iofina Resources, Inc. développe, construit, possède et exploite des usines d'extraction d'iode utilisant sa technologie WET IOsorb. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Iofina Chemical, Inc. fabrique des spécialités chimiques halogènes dérivées de l'iode brut, ainsi que des produits non basés sur l'iode. Sa filiale IofinaEX, Inc. se consacre à l'extraction de produits à base de cannabinoïdes à partir du chanvre. Les activités de production de la société sont situées aux États-Unis, plus précisément dans le Kentucky et l'Oklahoma. Son autre filiale est Iofina Resources, LLC.

Secteur Chimie de spécialité