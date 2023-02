Les actions d'Iofina sont en hausse car les bénéfices sont en avance sur les prévisions du marché

Iofina PLC - Producteur d'iode basé à Londres - S'attend à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 2022 soit sensiblement supérieur aux attentes précédentes du marché, à pas moins de 10,5 millions USD. Le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année reste conforme aux prévisions actuelles. Pour 2021, l'Ebitda s'est élevé à 6,9 millions USD. Le chiffre d'affaires était de 39,0 millions USD. Iofina déclare que la demande mondiale d'iode et de dérivés à base d'iode est forte tout au long de 2022, avec "des prix qui augmentent au cours du premier semestre 2022 et restent élevés au cours du second semestre 2022". Par conséquent, les marges de vente d'Iofina au second semestre sont robustes et, combinées à l'amélioration de sa production d'iode, elles ont permis de dégager une rentabilité au second semestre plus forte que prévu.

Tom Becker, directeur général, déclare : "2022 a été une année de progrès significatifs pour Iofina. Les solides performances de la production d'iode, la hausse des prix et la forte demande d'iode, ainsi que le début de la construction de notre toute nouvelle usine IO#9 sont autant d'exemples de l'élan positif que l'entreprise porte en 2023."

Cours actuel de l'action : 27,50 pence chacun, en hausse de 12% lundi matin à Londres

Variation sur 12 mois : + 77 %.

