GAGNANTS ET PERDANTS DE L'AIM : IOG en hausse grâce à la livraison du premier gaz au puits Blythe H2

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

IOG PLC, en hausse de 11% à 4,40 pence, fourchette de 12 mois 3,26p-41,00p. Le producteur de gaz britannique livre le premier gaz du puits Blythe H2. Le puits est mis en service dans un délai de trois mois et une semaine à compter de la date de forage, par rapport aux prévisions initiales d'environ trois mois, malgré la perte de 34 jours due à l'événement de contrôle du puits. La société envoie du matériel à l'appareil de forage du puits H2 pour résoudre un blocage mécanique apparent en fond de puits. En cas de succès, IOG indique que cela pourrait permettre d'augmenter les débits de H2 vers la fin du mois pour atteindre les 30 à 40 millions de pieds cubes standard par jour que la société avait précédemment prévus.

Rockfire Resources PLC, en hausse de 5,9% à 0,32 pence, fourchette de 12 mois 0,13p-0,47p. La société d'exploration minière axée sur l'Australie et la Grèce déclare qu'un quatrième trou de forage a rencontré une forte continuité de zinc dans le cadre de son programme de forage géotechnique sur le gisement de zinc de Molaoi en Grèce. Elle explique que deux filons ont été recoupés dans le quatrième trou de forage, ce qui confirme que plusieurs filons sont continus à Molaoi. David Price, directeur général, déclare : "Il est formidable de voir la confirmation de la présence de zinc à haute teneur dans chaque trou foré par Rockfire. La continuité de la minéralisation en zinc est confirmée, ainsi que le positionnement des filons de zinc conformément à ceux rencontrés lors des forages effectués par le gouvernement grec dans les années 1980. Les teneurs en zinc restent élevées. Il est important de noter que la largeur minimale d'extraction mécanisée de 2 mètres est toujours respectée. Il s'agit là d'un aspect essentiel de la conception et de la planification des mines pour l'extraction souterraine".

AIM - LOSERS

Driver Group PLC, en baisse de 4,6% à 31,00 pence, fourchette de 12 mois 23,10p-35,04p. La société de conseil en construction affiche un bénéfice avant impôt de 508 000 GBP pour le semestre clos le 31 mars, en forte hausse par rapport aux 130 000 GBP de l'année précédente. Le chiffre d'affaires, quant à lui, passe de 24,4 millions de livres sterling à 24,2 millions de livres sterling. La société indique qu'elle se concentre sur l'amélioration du résultat net au cours de l'exercice actuel après les difficultés rencontrées au cours de l'exercice précédent. Elle note des "progrès positifs" au cours du premier trimestre du nouvel exercice financier et affirme que cette dynamique s'est "poursuivie et renforcée" au cours du deuxième trimestre. Toutefois, le mois d'avril a été plus lent que prévu en raison du temps utile du week-end de Pâques et d'une succession de jours fériés.

