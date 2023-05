GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Lexington achète une participation dans les champs aurifères du Witwatersand

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce lundi.

AIM - GAGNANTS

IOG PLC, en hausse de 20% à 6,22 pence, fourchette de 12 mois 3,95p-41,00p. Le développeur de gaz offshore britannique a déclaré que l'événement de contrôle du puits Blythe H2 rencontré sur le Hauptdolomit a été isolé avec succès, sans qu'il soit nécessaire de détourner le puits. Le puits H1 sera fermé une fois que le puits H2 sera pleinement opérationnel, mais il restera disponible pour la production, précise IOG. "Je suis heureux d'annoncer que la section de forage de 6 pouces a été forée efficacement jusqu'à présent et il est encourageant de constater que le réservoir supérieur a été atteint conformément aux attentes", a déclaré le PDG Rupert Newall.

Lexington Gold Ltd, en hausse de 17% à 9,92 pence, fourchette de 12 mois 1,80 pence-10,45 pence. L'explorateur aurifère qui a des projets en Caroline du Nord et du Sud accepte, par l'intermédiaire d'une filiale à 100 %, des souscriptions conditionnelles d'actions et des accords de prêt pour acquérir 76 % de White Rivers Exploration Proprietary Ltd. White Rivers possède d'importants actifs aurifères en Afrique du Sud et est l'un des principaux détenteurs de concessions dans les champs aurifères de Witwatersand, avec des intérêts couvrant environ 89 499 hectares. "Les champs aurifères de Witwatersrand ont été la source de près d'un tiers de la production mondiale d'or depuis 1886 et on estime qu'ils contiennent encore plus d'un milliard d'onces", explique le président Edward Nealon, qui ajoute que les activités d'exploration sur les concessions ont été "extrêmement encourageantes" jusqu'à présent. La société ne fournit pas de détails financiers.

AIM - PERDANTS

Orcadian Energy PLC, baisse de 25% à 4,66 pence, fourchette de 12 mois 4,5 pence-48 pence. L'autorité de transition de la mer du Nord refuse la demande de la société d'étendre la phase A de la licence P2320. En conséquence, la licence a expiré dimanche. En outre, les cessions potentielles d'intérêts dans des sous-zones de la licence à Rapid Oil et Carrick Resources, annoncées en janvier, n'auront pas lieu. Orcadian est en pourparlers avec "plusieurs contreparties" concernant le forage d'un puits d'exploration dans l'ancienne zone de licence, certaines d'entre elles acceptant un accord de non-concurrence avec Orcadian. Cela signifie que toute nouvelle demande de licence dans la même zone par les entreprises se ferait en partenariat avec Orcadian. "Nous aurions évidemment préféré que NSTA prolonge la phase A de P2320, mais nous sommes heureux d'avoir fait progresser les discussions sur les perspectives que nous avions identifiées dans la région avec de nombreux partenaires potentiels", a déclaré Steve Brown, PDG d'Orcadian.

Microsaic Systems PLC, baisse de 13% à 0,03p, fourchette de 12 mois, 0,03p-0,1p. La société d'équipement de spectrométrie de masse indique que ses résultats annuels pour 2022 ne seront pas prêts à être publiés au cours de la première moitié du mois de mai, comme elle l'avait prévu précédemment. Ceci est dû au fait que l'audit a pris plus de temps que prévu. Les résultats devraient maintenant être prêts avant la fin du mois de juin.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

