GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Team17 dépasse les attentes ; IOG "déçoit".

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce mercredi.

AIM - GAGNANTS

Jadestone Energy PLC, hausse de 9,1% à 77,69 pence, fourchette sur 12 mois 5,00p - 110,00p. La société pétrolière et gazière axée sur l'Asie-Pacifique annonce qu'un examen indépendant de ses plans d'assainissement et de son état de préparation opérationnelle pour l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement Montara Venture a été réalisé et soumis à la National Offshore Petroleum Safety & Environmental Management Authority. Explique qu'il s'agit d'une étape importante vers la restauration de la production à Montara. Ajoute que les travaux requis dans le cadre du programme de maintenance planifié pour 2023 sont menés en parallèle avec les activités du réservoir, et dit que la production devrait donc reprendre au cours du mois de février 2023. Au champ Stag, la production devrait s'élever à 4 000 barils de pétrole par jour une fois l'activité de surcharge planifiée terminée.

Team17 Group PLC, hausse de 8,1 % à 445,75 pence, fourchette sur 12 mois 335,00 pence - 810,00 pence. L'éditeur et développeur de jeux vidéo et d'applications de divertissement éducatif fait état d'une forte activité commerciale au cours du second semestre 2022, avec la sortie de plusieurs nouveaux jeux de première et de troisième main. Il note également une distribution étendue des jeux à des "plateformes plus larges" et un "soutien solide" à travers ses portefeuilles avec des mises à jour supplémentaires de nouveaux contenus. En conséquence, s'attend à ce que le chiffre d'affaires et le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de l'exercice complet soient nettement supérieurs aux attentes du marché, qu'il ne précise pas.

AIM - LOSERS

IOG PLC, baisse de 53% à 7,80 pence, fourchette sur 12 mois 7,10p - 46,00p. L'opérateur de gaz et d'infrastructures centré sur la mer du Nord déclare que la phase de nettoyage de Southwark A2 a pris plus de temps que prévu suite à une phase de stimulation hydraulique. Les taux de gaz de A2, à ce jour, ont également été plus faibles que prévu, avec un taux stabilisé maximum de 4,2 millions de pieds cubes standard par jour via un tube spiralé, à une pression de tête de puits de 456 livres par pouce carré. Le directeur de l'exploitation Dougie Scott déclare que le faible taux de gaz et la production apparente d'eau de formation à ce stade du nettoyage du puits A2 sont "inattendus et décevants".

Omega Diagnostics Group PLC, baisse de 11% à 3,42 pence, fourchette sur 12 mois 2,12p - 16,97p. La société de diagnostic médical s'attend à un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions et à un échelonnement important des commandes en fin d'exercice 2023, mais à un carnet de commandes d'ouverture plus solide pour l'exercice 2024. Elle note "plusieurs vents contraires" ayant un impact sur sa capacité à honorer les commandes avant la fin de l'année, le 31 mars. Il indique que son carnet de commandes actuel s'élève à 2,5 millions de livres sterling et que d'autres commandes sont attendues, mais il précise qu'un certain nombre de commandes seront reportées sur l'exercice 2024. Le chiffre d'affaires annuel de l'activité Santé et Nutrition est maintenant attendu entre 7,5 millions et 8,0 millions GBP pour l'exercice clos le 31 mars. Cela se traduira par une perte avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement des activités poursuivies d'environ 1,0 million GBP, explique Omega.

