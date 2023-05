Hausse des actions d'IOG, qui s'attend à ce que le premier gaz soit produit à Blythe H2

IOG PLC - développeur de gaz offshore au Royaume-Uni - déclare que l'événement de contrôle du puits Blythe H2 rencontré sur le Hauptdolomit a été isolé avec succès sans qu'il soit nécessaire de détourner le puits. Le puits H1 sera fermé une fois que le puits H2 sera pleinement opérationnel, mais il restera disponible pour la production. IOG indique que le premier gaz provenant du puits Blythe H2 devrait commencer à être produit d'ici la fin du deuxième trimestre.

Rupert Newall, directeur général, déclare : "Les équipes d'IOG, de Petrofac et de Shelf ont travaillé d'arrache-pied pour isoler en toute sécurité et avec succès la zone d'amorçage/perte sur le puits Blythe H2. Je suis heureux de pouvoir dire que la section du trou de 6 pouces a été forée efficacement jusqu'à présent, et il est encourageant de constater que le réservoir supérieur a été atteint conformément aux attentes. Les équipes travaillent sans relâche pour s'assurer que le reste du puits ainsi que le raccordement et la mise en service du nouveau puits dans le système Saturn Banks Pipeline se déroulent aussi efficacement que possible".

Cours actuel de l'action : 6,00 pence l'unité, en hausse de 15 % lundi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 79%.

