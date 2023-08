IOG plc (IOG) est un opérateur de gaz et d'infrastructures basé au Royaume-Uni. La société est engagée dans l'exploration et le développement d'opportunités pétrolières et gazières dans le sud de la mer du Nord. Les projets de la société comprennent le projet Saturn Banks - Phase I, le projet Saturn Banks - Phase II et les actifs supplémentaires. La société détient 50 % du projet Saturn Banks - Phase I et développe trois champs, Blythe, Elgood et Southwark, dans la mer du Nord méridionale du Royaume-Uni. Dans le champ de Blythe, la société détient la licence P1736 qui couvre 49/22b & 48/23a. Dans le champ d'Elgood, la société détient la licence P2260 qui couvre 48/22c. Dans le champ de Southwark, la société détient la licence 1915 qui couvre 49/21c. La société détient 50 % des parts dans la partie sud de la mer du Nord du Royaume-Uni, Nailsworth, Elland et Goddard, qui forment collectivement la phase II. À Nailsworth, la société détient les licences P130 et P2342 et couvre 48/25b et 48/25a ; à Elland, la société détient la licence P039 et couvre 49/21a, et à Goddard, la société détient la licence P2438 et couvre 48/11c et 48/12b.