Le président de l'IOG prend sa retraite après l'assemblée générale annuelle et engage un président intérimaire

(Alliance News) - IOG PLC a déclaré vendredi que la présidente Fiona MacAulay ne se présentera pas à la réélection lors de l'assemblée générale annuelle et se retirera en tant que présidente, le directeur non exécutif indépendant principal Esa Ikaheimonen devant prendre la relève par intérim.

L'opérateur de gaz et d'infrastructure axé sur la mer du Nord a déclaré que M. Ikaheimonen occupait son poste actuel depuis mars 2019. Il possède 30 ans d'expérience dans l'industrie pétrolière et gazière et une solide expertise au niveau du conseil d'administration, a-t-il ajouté.

Actuellement, Ikaheimonen occupe également le poste de directeur financier chez Adnoc Drilling Co PJSC et celui de directeur non exécutif chez Averda International. Il a précédemment occupé le poste de directeur financier de la société d'exploration et de production Genel Energy PLC, cotée à Londres, et celui de directeur financier de la société de forage offshore Transocean Ltd.

Le président sortant MacAulay a déclaré : "Ce fut un véritable honneur d'avoir servi en tant que président d'IOG, alors que nous sommes passés d'un concept non financé au plus récent producteur de gaz du Royaume-Uni [...] Pour l'avenir, je suis convaincu que l'équipe de direction remaniée pourra retrouver son élan et réaliser le véritable potentiel de cette entreprise.

"Esa possède toutes les qualités et l'expérience professionnelle nécessaires pour réussir dans ce rôle, tandis que la profonde expérience de Neil dans l'exploitation du gaz britannique, en particulier dans le sud de la mer du Nord, apporte une valeur considérable à l'entreprise", a-t-elle poursuivi, faisant référence au directeur non exécutif Neil Hawkings.

Ikaheimonen a ajouté : "J'ai une solide compréhension des défis et des opportunités actuels de la société et je suis encouragée par la forte collaboration et le désir de réussir de la nouvelle équipe de direction. De même, je suis très concentré sur le fait de les tenir responsables de la réalisation des changements nécessaires pour réaliser la valeur de cette entreprise."

Les actions d'IOG étaient en baisse de 2,1% à 5,13 pence chacune à Londres vendredi matin.

