Les actions d'IOG augmentent grâce au premier gaz produit par le puits de mer du Nord après des retards

(Alliance News) - IOG PLC a finalement confirmé mardi que son puits Blythe H2 en mer du Nord avait commencé à produire du gaz, après qu'un blocage mécanique suspecté et un événement de contrôle du puits aient retardé la mise en service du projet.

Le gaz a été acheminé en toute sécurité du puits vers les installations de réception de Saturn Banks et le terminal de Bacton, a déclaré le producteur de gaz offshore centré sur le Royaume-Uni. Le taux maximum de gaz sec obtenu lors de l'essai du puits était de 22,8 millions de pieds cubes standard par jour, et de 280 à 336 barils de condensat par jour.

Le puits a été mis en service une semaine après les prévisions initiales de trois mois, malgré la perte d'un mois due à l'incident de contrôle du puits. Le directeur général, Rupert Newall, a déclaré que son équipe avait fait un "excellent travail" en mettant le puits en service si près du temps utile, malgré ces difficultés.

En avril, IOG a déclaré que le puits avait été foré avec succès jusqu'à la séquence Basal Zechstein, mais qu'un "afflux de gaz et de pétrole sous pression anormale avait été rencontré" lors du forage dans la formation Hauptdolomit. Cela a entraîné des pertes de fluide de forage.

Le problème a été géré en toute sécurité par Petrofac Ltd et Shelf Drilling (UK) Ltd, mais a néanmoins entraîné des retards considérables dans la mise en service du puits.

En temps utile, IOG s'est empressé de souligner que la rencontre d'un afflux de pétrole et de gaz lors d'un forage dans les morts-terrains au-dessus du réservoir "est un risque connu dans le sud de la mer du Nord".

Mercredi dernier, l'entreprise a signalé un taux de gaz maximal limité au puits Blythe H2, notant des preuves d'un blocage mécanique potentiel en fond de puits limitant l'écoulement.

Mardi, IOG a déclaré qu'elle était en train d'acheminer des équipements vers l'appareil de forage afin de résoudre le blocage mécanique apparent en fond de puits, ce qui, en cas de succès, " pourrait augmenter les débits de H2 vers la fin du mois pour atteindre la fourchette de 30 à 40 millions de pieds cubes standard par jour qui [était] prévue avant le puits ".

Le puits sera alimenté aux débits initiaux jusqu'à ce qu'un équipement de fond de puits spécialisé arrive sur la plate-forme au cours des deux prochaines semaines afin d'évaluer et, si nécessaire, d'actionner manuellement la vanne de fond de puits partiellement activée.

Les actions d'IOG étaient en hausse de 10 % à 4,35 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

