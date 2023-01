Les actions d'IOG chutent suite au nettoyage prolongé du puits A2

IOG PLC - opérateur de gaz et d'infrastructures axé sur la mer du Nord - note que la phase de nettoyage du puits Southwark A2 prend plus de temps que prévu suite à une phase de stimulation hydraulique. Les taux de gaz du puits A2, à ce jour, ont également été plus faibles que prévu, avec un taux stabilisé maximal de 4,2 millions de pieds cubes standard par jour via un tube spiralé, à une pression de tête de puits de 456 livres par pouce carré. Le directeur de l'exploitation Dougie Scott déclare que le faible taux de gaz et la production apparente d'eau de formation à ce stade du nettoyage du puits A2 sont "inattendus et décevants".

Cours actuel de l'action : 7,84 pence, en baisse de 53% mercredi

Variation sur 12 mois : baisse de 78%

