Les actions d'IOG s'effondrent après la suspension du puits Southwark A2 en raison des faibles taux de gaz.

(Alliance News) - IOG PLC a déclaré lundi qu'elle suspendait le forage du puits Southwark A2 car son taux stabilisé de 2,5 millions de pieds cubes standard par jour, à une pression d'écoulement en tête de puits de 1 185 livres par pouce carré, était trop faible.

Les actions d'IOG ont chuté de 37% à 5,07 pence chacune lundi matin à Londres.

L'opérateur de gaz et d'infrastructures axé sur la mer du Nord attend une décision de la coentreprise pour savoir s'il faut reprendre le puits Southwark A1 ou donner la priorité au puits Blythe H2.

"Nous sommes clairement très déçus du résultat de Southwark A2, qui constitue un écart très important par rapport à nos plans et à nos attentes. Nous travaillons déjà d'arrache-pied pour intégrer les données et les enseignements de A2 dans le plan du puits A1 et nous évaluerons les implications pour d'autres actifs similaires de notre portefeuille", a déclaré le directeur général Rupert Newall.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.