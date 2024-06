iomart group PLC est une société de cloud computing basée au Royaume-Uni. La société opère en tant qu'entreprise de services gérés d'informatique en nuage et de technologies de l'information (TI) qui fournit une infrastructure d'informatique en nuage hybride, une connectivité de réseau, une sécurité et une capacité de travail numérique. La société opère à travers deux segments : Cloud Services et Easyspace. Son segment Cloud Services fournit des installations et des services de cloud computing gérés, par le biais d'un réseau de centres de données en propriété, aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux marchés d'entreprise. Ce segment utilise plusieurs voies d'accès au marché, notamment iomart Cloud, Infrastructure as a Service (IaaS), Rapidswitch, Cristie Data, Sonassi, LDeX, Bytemark, Memset, ORIIUM, Pavilion IT et P2. Son segment Easyspace fournit une gamme de services d'hébergement partagé et d'enregistrement de domaines aux microentreprises et aux PME. Ses solutions comprennent les services en nuage, la gestion des données, la connectivité sécurisée, l'espace de travail numérique, la cybersécurité et le conseil.

Secteur Internet