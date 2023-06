Iomart réduit son dividende annuel après avoir enregistré un chiffre d'affaires "record

(Alliance News) - Iomart Group PLC a réduit mardi son dividende annuel, malgré un "niveau record" de revenus pour l'exercice 2023.

La société d'informatique en nuage basée à Glasgow a déclaré que le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 mars a augmenté de 12 %, passant de 103,0 millions de livres sterling à 115,6 millions de livres sterling. Il s'agit d'un "niveau record" pour Imort.

L'entreprise a expliqué que l'augmentation du chiffre d'affaires reflète une combinaison de l'amélioration des niveaux de renouvellement des clients, de la croissance organique du chiffre d'affaires au sein des principaux services gérés dans le nuage et des ajustements de prix inflationnistes, ainsi que l'acquisition de Concepta Capital Ltd en avril.

Concepta est une société de portefeuille pour des entreprises comprenant les marques ORIIUM et Pavilion IT. ORIIUM est un fournisseur de services informatiques réservé aux canaux, tandis que Pavilion IT est un fournisseur de services d'infrastructure hybride et en nuage.

Iomart a déclaré que Concepta a généré un chiffre d'affaires de 6,2 millions de livres sterling et qu'il est "performant".

Cependant, le bénéfice avant impôt a chuté de 30 %, passant de 12,2 millions de livres sterling à 8,5 millions de livres sterling. Cette baisse "reflète la composition du chiffre d'affaires, ainsi que les investissements dans l'amélioration des compétences des employés, les augmentations de salaires appropriées et le soutien du coût de la vie".

Iomart a proposé un dividende final de 3,5 pence par action, contre 3,6 pence auparavant. Cela ramène le dividende annuel à 5,44 pence, en baisse par rapport à 6,02 pence.

La société a déclaré que les deux premiers mois du nouvel exercice financier sont conformes aux attentes internes et que le chiffre d'affaires est supérieur à celui de la période précédente équivalente.

Les actions de Iomart étaient en hausse de 0,4 % à 165,70 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

