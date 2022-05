Déclaration Intermédiaire – Premier Trimestre 2022

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 19 mai 2022 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules, publie aujourd’hui une revue de ses activités au 31 mars 2022.



Vue d’ensemble des activités du Groupe

Maintien d'un bilan solide avec une position de trésorerie nette d’EUR 113 millions

Les activités commerciales restent solides, avec de bonnes performances dans toutes les divisions du groupe.

Le carnet de commandes reste élevé à un montant d’EUR 1,2 milliard et de nouveaux appels d'offres dans différentes parties du monde continuent de progresser avec des discussions concrètes en cours.

Solide prise de commandes avec une solution Proteus ® ONE 1 et trois systèmes Autres Accélérateurs vendus au cours de la période. Neuf systèmes Autres Accélérateurs ont été vendus et la première commande de protonthérapie de CGN Medical Technologies a été reçue après la clôture de la période.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a indiqué : « La forte performance d'IBA s'est poursuivie au cours de ce premier trimestre 2022, avec une bonne dynamique dans tous les secteurs d'activité. Malgré le contexte économique et géopolitique mondial actuel, notre pipeline actif, nos flux de revenus récurrents en croissance et notre excellent bilan nous assure une position robuste pour surmonter toute incertitude. »

Protonthérapie

23 projets en cours d’installation ou développement, dont huit systèmes Proteus ® PLUS 2 et 15 systèmes Proteus ® ONE

Activation d’un nouveau contrat de service au cours de ce trimestre ainsi qu’un second après la clôture de la période, portant à 41 le nombre de contrats de service générant des revenus récurrents.

Signature d'un contrat pour une solution de protonthérapie Proteus ® ONE

ONE Partenariat avec Tractebel, société d'ingénierie internationale, pour soutenir les clients d'IBA dans leurs projets de conception et de construction de protonthérapie

Après la fin de la période, IBA a reçu sa première commande de CGN Medical Technologies pour un système de protonthérapie Proteus ® PLUS qui sera installé à Yangzhou, en Chine.

PLUS qui sera installé à Yangzhou, en Chine. Collaboration de recherche avec le Centre Médical Universitaire de Groningen (UMCG) pour le développement d'un nouveau protocole d'irradiation FLASH pour le traitement du cancer du sein à un stade précoce

Campus, la première plateforme de protonthérapie en ligne au monde, poursuit son expansion.

Autres Accélérateurs (Solutions RadioPharma et Industrielles)

Les Autres Accélérateurs ont continué à enregistrer de forts résultats au premier trimestre avec trois systèmes vendus, auxquels s’ajoutent neuf autres systèmes vendus après la fin de la période.

Lancement d'un nouveau cyclotron compact basse énergie, le Cyclone ® KEY, améliorant l'accès aux solutions de diagnostic dans les pays émergents avec une production d'isotopes dans les hôpitaux.

KEY, améliorant l'accès aux solutions de diagnostic dans les pays émergents avec une production d'isotopes dans les hôpitaux. Augmentation de la demande de Rhodotron® pour la stérilisation médicale, cette partie de l'activité est particulièrement performante.





Dosimétrie

Très fortes prises de commandes avec un carnet de commandes qui reste à un niveau record

Accord de collaboration avec Elekta pour optimiser les solutions d'assurance qualité (QA) des services de radiothérapie et des cliniques utilisant les systèmes de traitements d'Elekta.

Acquisition de Modus Medical Devices Inc., une société spécialisée dans les fantômes pour l'assurance qualité en radiothérapie, élargissant ainsi l'offre de produits et de services de la division.





Perspectives

IBA a continué à enregistrer de bonnes performances dans tous ses secteurs d'activité au cours du premier trimestre 2022. Le pipeline reste très actif, notamment aux États-Unis et en Asie, et, couplé au flux croissant de revenus récurrents, offre une visibilité importante sur les ventes futures. Parallèlement, le bilan reste très solide, ce qui lui donne la possibilité de soutenir une croissance à long terme.

La société a constaté un léger impact des effets du conflit en Ukraine sur les chaînes d’approvisionnements et le transport au niveau mondial. Bien qu'il soit difficile de prévoir l'impact du conflit sur les performances d'IBA pour le reste de l'année, les perturbations et les retards associés sont actuellement gérables. Néanmoins, IBA continue à surveiller ces effets afin d’atténuer les risques associés.

Agenda des actionnaires

Résultats du premier semestre 2021 Mercredi 31 août 2022

Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2020 Jeudi 17 novembre 2022

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 600 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

