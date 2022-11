Déclaration Intermédiaire – Troisième Trimestre 2022

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 17 novembre 2022 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules, publie aujourd’hui une revue de ses activités au 30 septembre 2022.



Vue d’ensemble des activités du Groupe

Les activités commerciales continuent d’être solides avec de bonnes performances dans toutes les divisions du groupe.

Prise de commandes exceptionnelle d’EUR 260 millions du début de l’année 2022 à fin septembre, par rapport à EUR 133 millions pour les neuf premiers mois de 2021, résultant de la forte performance de l'ensemble des activités, en particulier celle d’Industrial Solutions

Le carnet de commandes reste élevé à un montant d’EUR 1,2 milliard et de nouveaux appels d'offres dans différentes parties du monde continuent de progresser.

Bilan solide avec une position de trésorerie nette (non-auditée) d’EUR 134 millions (30 juin 2022 : 137 millions)

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a indiqué : « Au cours de ce troisième trimestre, IBA a continué à enregistrer de solides performances dans toutes ses activités, tant en termes de contrats remportés que d'avancées technologiques ou par des acquisitions ciblées génératrices de valeur. Nous sommes particulièrement satisfaits de constater la poursuite de la dynamique de la division Industrial Solutions qui a franchi les EUR 100 millions de commandes. Dans le domaine de la protonthérapie, nous constatons que la dynamique du marché évolue favorablement, la demande augmentant dans toutes les régions du monde, ce qui permet à IBA de remporter des contrats stratégiques importants et de grande valeur. Pour ce qui est de l'avenir, bien que certains défis subsistent, les stratégies et les investissements que nous réalisons ont un impact positif. Nous sommes confiants quant à la performance à plus long terme du Groupe, soutenue par un bilan solide que nous continuerons à utiliser pour investir dans de futurs développements.»

Protonthérapie

24 projets en cours d’installation ou développement, dont 9 systèmes Proteus ® PLUS 1 et 15 systèmes Proteus ® ONE

PLUS et 15 systèmes Proteus ONE Un pipeline solide dans toutes les régions qui souligne la force du marché de la protonthérapie dans toutes les zones géographiques

40 contrats de services génèrent actuellement des revenus

IBA est le seul fournisseur qualifié pour le deuxième tour d'un important appel d'offres portant sur la fourniture de dix unités de protonthérapie en Espagne.

Signature d'une collaboration de recherche pluriannuelle avec le Fred Hutchinson Cancer Center et l'Université de Washington (UW), à Seattle, pour la protonthérapie ConformalFLASH ® 2 .

. Signature d'un accord de collaboration avec Apollo Hospitals Enterprise Ltd (AHEL)

Le consortium PROTECT-trial a recruté le premier patient dans le cadre de l'essai qui doit évaluer l’utilisation de la protonthérapie pour traiter le cancer de l'œsophage.





Autres Accélérateurs (RadioPharma et Industrial Solutions)

Les autres accélérateurs ont continué à enregistrer de solides performances au troisième trimestre avec huit nouveaux systèmes vendus au cours de la période. Au total, 29 systèmes ont été vendus lors des neuf premiers mois de l’année par rapport à 23 systèmes vendus au cours de la même période l’année dernière.

Performance exceptionnelle d’Industrial Solutions, cette activité atteignant la barre des EUR 100 millions de prise de commandes à ce jour.

Accord de collaboration avec Chengdu New Radiomedicine Technology Co., Ltd (CNRT) pour l'installation d'un Cyclone ® IKON à Chengdu, dans la province du Sichuan, en Chine.

IKON à Chengdu, dans la province du Sichuan, en Chine. Signature d'un accord avec NorthStar Medical Radioisotopes pour deux accélérateurs Rhodotron ® à faisceaux d'électrons supplémentaires pour la production commerciale de radioisotopes.

à faisceaux d'électrons supplémentaires pour la production commerciale de radioisotopes. Lancement de Pantera, une joint-venture avec SCK CEN pour produire de l'actinium-225, l'un des radioisotopes à émission alpha les plus prometteurs pour combattre les cancers.

Signature d’un contrat pour l'installation d'une unité de production de radiopharmaceutiques intégrée en Géorgie, signé après la fin de la période.

Après la clôture de la période, signature d'un contrat avec le Sweden Ghana Medical Centre pour un IntegraLab® PLUS au Ghana.





Dosimétrie

Signature d'une alliance stratégique pour les solutions de dosimétrie en radiothérapie avec ScandiDos A.B. (SDOS.ST) ainsi qu’un investissement minoritaire dans cette société

Les solutions de dosimétrie d'IBA ont été rendues compatibles avec les solutions de radiothérapie et de thérapie adaptative Halcyon® et Ethos™, après la clôture de la période.

Extension de la technologie myQA® iON d'IBA à la radiothérapie, après la clôture de la période.





Perspectives

IBA a continué à enregistrer de bonnes performances dans toutes ses activités depuis le début de l’année. Cette dynamique devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année et au-delà. Le pipeline reste très actif, ce qui renforce la visibilité pour la période à venir. Bien que certains défis de chaîne d'approvisionnement ou liés à l’inflation subsistent, nous constatons des améliorations progressives et, en tant qu'entreprise, nous continuons à atténuer les pressions macroéconomiques. Avec un bilan exceptionnellement solide, nous poursuivons notre vaste plan d'investissement pour soutenir notre infrastructure, notre chaîne d'approvisionnement et notre logistique, renforcer nos ambitions numériques et continuer à maintenir notre avance technologique sur nos marchés. Parallèlement, nous chercherons à saisir les opportunités de création de valeur afin de générer une croissance durable.

Agenda des actionnaires

Résultats annuels 2022 23 mars 2023

Déclaration intermédiaire du premier trimestre 2023 18 mai 2023

Assemblée générale annuelle 14 juin 2023



À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 800 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

CONTACTS

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

1 Proteus®PLUS et Proteus®ONE sont des marques déposées de Proteus 235

2 ConformalFLASH® est une marque déposée de la solution d’irradiation Proton FLASH d’IBA, actuellement en phase de recherche et développement.

