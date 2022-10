ElsMed, Novatec et IBA signent un contrat pour installer un centre de production de radiopharmaceutiques en Géorgie

Le centre sera équipé d'un Cyclone® KIUBE offrant la plus haute capacité de production avec un cyclotron TEP.

Louvain-la-Neuve (Belgique), 4 octobre 2022 – IBA (Ion Beam Applications S.A), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules et le premier fournisseur de solutions de production de radiopharmaceutiques, Novatec International et ElsMed Healthcare Solutions, la principale société israélienne de technologies médicales, annoncent aujourd'hui avoir signé un contrat pour l'installation d’un centre de production de radiopharmaceutiques à Tbilissi, en Géorgie.

Il s’agit du premier projet de ce type en Géorgie. Il comprend la construction d'un centre de production de radiopharmaceutiques ultramoderne équipé des dernières technologies telles que le Cyclone® KIUBE et la plateforme Synthera®+ d'IBA. Ce centre produira divers types de produits radiopharmaceutiques et devrait être opérationnel en 2024.

Le directeur général de Novatec International, Giorgi Glonti, indique : « Ce projet unique d'installation d’un centre de production de composés radiopharmaceutiques stimulera considérablement le développement de la médecine nucléaire en Géorgie. Cette initiative contribuera également à accroître la disponibilité de la tomographie par émission de positrons (TEP-CT) pour une plus large population. L'installation sera en mesure de couvrir entièrement la demande actuelle et future du marché géorgien, tant en termes de production que de livraison de fluorodésoxyglucose (18F-FDG) ainsi que d'autres isotopes radioactifs artificiels. »

« Aujourd’hui, les radiopharmacies doivent produire une quantité croissante de FDG dans un laps de temps limité tout en produisant de nombreux autres isotopes. Le Cyclone® KIUBE est la solution parfaite qui permet de produire la plus large gamme de radioisotopes et qui couvre tous les besoins des radiopharmacies TEP », a déclaré Bruno Scutnaire, Président d'IBA RadioPharma Solutions.

Hen Lederman, directeur général d'ElsMed Healthcare Solutions, a ajouté : « Nous sommes heureux de participer à un projet aussi unique et utile. Nos efforts conjoints auront un effet positif significatif dans la lutte contre le cancer en Géorgie. ElsMed est impliqué dans la conception de l'installation, la formation du personnel nécessaire avec la coopération des principaux centres de médecine nucléaire en Israël, et un soutien continu jusqu'à l'achèvement du projet. »

À propos de Novatec International

Novatec International LLC est une société géorgienne fondée pour créer et développer une production de radiopharmaceutiques afin de répondre à la demande de la Géorgie pour divers isotopes TEP-CT. Les principales parties-prenantes de Novatec International sont des acteurs bien connus dans le secteur des soins de santé des pays d'Europe de l'Est et possèdent une expérience dans la création d'un centre médical de pointe.

À propos d'ElsMed

ElsMed Healthcare Solutions Ltd. est une société réputée qui fournit des solutions clés en main, notamment la création de centres médicaux complets dans le monde entier, ainsi que de centres d'oncologie et d'autres projets divers dans le domaine médical, conformément aux normes internationales. L'essence des opérations de la société est de fournir les services médicaux les plus récents et les plus avancés aux populations du monde entier avec une participation active.

Les principales activités de la société sont axées sur l'établissement, la gestion et la maintenance de projets médicaux clés en main, depuis la phase de développement jusqu'à la planification, la construction, l'approvisionnement, la formation technique et médicale, ainsi que les opérations de routine et, principalement, le service après-vente. ElsMed Healthcare Solution réunit les professionnels les plus qualifiés tels que des consultants, architectes, ingénieurs, gestionnaires de projets, experts financiers, technologues et techniciens médicaux, et médecins. Tous ont fait leurs preuves dans l'établissement de projets médicaux à l'échelle internationale.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web : www.elsmed-healthcare.com .

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 600 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

