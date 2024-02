(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 5 février 2024, 18:00

Résumé de la notification

IBA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce devoir effectuer une notification en matière de transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (« loi transparence »), à la suite d’une notification reçue le 1er février 2024.

Dans sa notification, NS Partners Europe S.A. a indiqué avoir un franchissement passif d’un seuil. Sa participation totale dans IBA SA et sa participation dans les actions IBA assorties de droits de vote avait franchi à la baisse le seuil de 1 % le 27/10/2023.

Contenu de la notification reçue

Motif de la notification : Franchissement passif d'un seuil

Franchissement passif d'un seuil Notification par : Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Personne(s) tenue(s) à la notification :

Date du dépassement du seuil : 27/10/2023

Seuil franchi (en %) : 1%

Dénominateur : 40.595.290

Détails de la notification : (extrait du formulaire de notification reçu)

Chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue

1. Aucune personne physique ne détient directement ou indirectement un pourcentage suffisant des droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de la société.

2. Aucune personne physique ne contrôle la société par d'autres moyens (par exemple, le droit de nommer ou de révoquer les principaux administrateurs, les droits de veto, etc.)

Par conséquent, les personnes qui contrôlent en dernier ressort la société sont les membres du conseil d'administration : M. Paolo FARAONE, M. Christophe LENTSCHAT et M. Grégoire NOTZ.

Informations complémentaires

NS Partners Europe S.A. acts as AIFM of the fund Lux-Investment Professionals SICAV-FIS S.A.

NS Partners Europe S.A., in agreement with Lux-Investment Professionals Sicav-FIS S.A. prospectus and the AIFM Voting right policy may exercise the voting rights on a discretionary basis, without specific instructions from the unit holder of the fund.

As relating to heading point 7., we herewith would like to state that on January 25th 2024 NS Partners received the notification on the two folded voting right impacting several IBA holdings, which in fact

spotted our attention to an insignificant transaction dated October 27th 2023, effectively triggering the trespassing of the 1% threshold, and which in turn resulted into a miscalculation in our control

processes.

Having said the above, we would like to note that as soon as the incoherency has been identified, we have taken the necessary measure to prevent such event occurs going forward. As a consequence we have implemented additional controls in our risk system to ensure appropriate compliance in the future.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Valérie Van Impe

Paralegal

+32479267809

legal@iba-group.com

