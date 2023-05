IBA déclaration intermédiaire - Premier trimestre 2023

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 17 mai 2023 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial des technologies d’accélération de particules, publie aujourd'hui la revue de ses activités pour le premier trimestre se terminant le 31 mars 2023.

Vue d’ensemble des activités du Groupe

Maintien d'un bilan solide avec une position de trésorerie nette d’EUR 103 millions

Focalisation sur la réalisation du carnet de commandes d’EUR 1,3 milliard, avec près de 65 projets d'équipement en cours d'installation en 2023

Plan d'investissement des initiatives R&D et des technologies numériques se poursuit comme prévu afin de s’assurer le maintien et le développement de l’offre technologique de premier plan d’IBA.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a indiqué : « IBA a bien commencé l’année dans l’ensemble de ses activités, avec la poursuite de l’accent mis sur la conversion du carnet de commandes, et nous restons confiants quant à l’élan positif d’IBA pour 2023. Notre pipeline est solide en protonthérapie dans toutes les régions du monde. De plus, nous continuons de constater un intérêt significatif au sein de notre activité Industrial Solutions. Au cours de l’année à venir, IBA continuera de se concentrer sur la conversion de son carnet de commandes record et d’investir dans sa croissance future. »

Protonthérapie

32 projets en cours, dont sept systèmes Proteus ® PLUS 1 et 25 systèmes Proteus ® ONE 1

PLUS et 25 systèmes Proteus ONE Un pipeline solide dans toutes les régions, et qui souligne la force du marché de la protonthérapie.

L’utilisation de la protonthérapie est confortée par la mise à jour des recommandations de l’ASTRO qui élargissent les indications du groupe 1 2 .

. Expansion continue de Campus, la première plateforme de protonthérapie en ligne au monde

Autres accélérateurs (RadioPharma, Industrial)

Quatre nouvelles machines vendues au cours du premier trimestre ainsi qu’une supplémentaire après la clôture de la période

Intérêt continu pour la stérilisation par rayons X et par faisceau d’électrons

Au total, 18 installations étaient en cours lors du premier trimestre et le nombre d’installations devrait s’accélérer au cours de l’année.

Après la clôture de la période, IBA a lancé AKURACY®, une solution intégrée pour l’imagerie TEP cardiaque, lors de la conférence European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) en mai.

Dosimétrie

Prise de commandes d’EUR 19,4 millions, en ligne avec le premier trimestre 2022

Poursuite de la réalisation du carnet de commandes record pour les activités de dosimétrie

Un certain nombre de mises à jour après la période :

Lancement de Dose-X, l’électromètre de référence de nouvelle génération, en avril

Lancement de myQA ® PROactive, le premier logiciel de gestion des risques pour la radio-oncologie disponible dans le commerce au monde, en mai

PROactive, le premier logiciel de gestion des risques pour la radio-oncologie disponible dans le commerce au monde, en mai Signature d’un accord de distribution pour la combinaison de myQA® iON d’IBA et de l’offre Delta4 phantom+ de ScandiDos

Perspectives

IBA a enregistré de bonnes performances dans toutes ses activités au cours du premier trimestre, et cette dynamique devrait se poursuivre jusqu’à fin 2023 et au-delà. Le pipeline reste solide et, avec un carnet de commandes bien rempli, les services en croissance génèrent des revenus continus et une trésorerie élevée, IBA reste confiant dans ses perspectives positives pour l’année à venir. Malgré la situation géopolitique actuelle et les incertitudes économiques, IBA dispose d’une visibilité claire sur ses performances à moyen terme et maintient ses prévisions, telles que présentées dans ses résultats pour l’année 2022 .

Calendrier financier

Résultats semestriels 31 août 2023

Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2022 16 novembre 2023

1 Proteus®ONE et Proteus®PLUS sont des marques déposées de Proteus 235

2 Les indications du groupe 1 sont celles qui soutiennent fréquemment l'utilisation de la protonthérapie sur la base de la nécessité médicale et des données cliniques publiées.





