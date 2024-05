Ion Beam Applications, SA (IBA) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de diagnostic et de traitement du cancer. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements et systèmes de diagnostic et de traitement thérapeutique (84,8%) : équipements de protonthérapie (62,5% du CA ; n° 1 mondial) et accélérateurs de particules (36,5%) utilisés dans la production de radioisotopes (cyclotrons) et dans le développement de solutions de stérilisation et d'ionisation (Rhodotron® et Dynamitron®) ; - équipements et solutions de dosimétrie (15,2% ; n° 1 mondial) : instruments de mesure et d'analyse des doses de radiation en radiothérapie et imagerie médicale. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (31,7%) et autres (68,3%).

Secteur Equipement et technologie médicale avancés