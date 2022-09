IBA et SCK CEN lancent Pantera, joint-venture pour la production d'actinium-225

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 22 septembre 2022 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, et le Centre de recherche nucléaire belge SCK CEN ont annoncé aujourd'hui le nom de leur coentreprise : Pantera SA/NV, dont elles sont convaincues qu’elle apportera de nouvelles perspectives aux patients atteints de cancer. Comme indiqué l’année dernière lors de l'annonce du partenariat stratégique de Recherche & Développement (R&D), cette nouvelle société aura pour objectif d’assurer la production à grande échelle d'Actinium-225 (225Ac), l'un des radioisotopes à émission alpha les plus prometteurs pour combattre les cancers. En travaillant à cette production à grande échelle, l'objectif de Pantera est d'améliorer l'accessibilité d'une future thérapie innovante contre le cancer basée sur l’ 225Ac.

La complémentarité des expertises d'IBA et de SCK CEN a été démontrée par le travail exhaustif de R&D mené au cours de l’année écoulée en vue d’être en mesure de produire de grands volumes d’ 225Ac. Pantera achève actuellement les études de faisabilité technique qui lui permettront ensuite de commencer la construction de sa première installation à Mol, en Belgique. Les premiers travaux de cette installation devraient commencer en 2024 pour un début de la production en 2027.

Sven Van den Berghe, ancien directeur de l'Institut des sciences des matériaux nucléaires au SCK CEN, a été nommé Chief Executive Officer (CEO), et Samy Bertrand, ancien responsable technique des applications théranostiques chez IBA, prend le poste de Chief Technical Officer (CTO).

Bruno Scutnaire, Président d'IBA RadioPharma Solutions et Président du Conseil d'Administration de Pantera, a déclaré : « L'actinium-225 est très prometteur pour le traitement d'une grande variété de cancers, mais seule une très petite quantité de cet isotope est disponible dans le monde aujourd'hui. Une fois que les traitements contre le cancer basés sur le 225Ac seront approuvés, Pantera sera à même de fournir un approvisionnement fiable de cet isotope prometteur. »

Peter Baeten, directeur général adjoint du SCK CEN et membre du conseil d'administration de Pantera, a commenté : « Lancer Pantera était un choix logique pour le SCK CEN et IBA, qui permet à ce joint-venture de tirer parti des capacités d'innovation des deux organisations, tout en s’appuyant sur l’agilité d'une startup. Cette autonomie est nécessaire dans ce domaine qui évolue rapidement. »

Sven Van den Berghe, nommé Chief Executive Officer de Pantera, a ajouté : « Je suis enthousiaste à l'idée de contribuer à réaliser la mission de Pantera : apporter un nouvel espoir aux patients atteints de cancer en rendant accessible l'utilisation de radioisotopes, comme base de nouveaux produits radiopharmaceutiques, tels que l'actinium-225. Pantera offre de nouveaux horizons, et amène potentiellement une option de traitement efficace tout en maximisant la qualité de vie des patients. »

***

L'actinium-225 possède le grand potentiel de traiter plus efficacement les cancers. Les premiers résultats montrent que ce radioisotope théranostique élimine complètement les cellules cancéreuses, au lieu de se contenter d'inhiber la croissance des tumeurs. Le risque de récidive semble également diminuer. À ce jour, des recherches approfondies et de nombreuses études sont en cours et visent à la fois les cancers à forte prévalence, notamment les cancers de la prostate, du poumon, du côlon, du sein, du pancréas, du sang (leucémie et autres formes rares) et du rein, mais aussi à des formes plus rares de cancers comme le glioblastome, la forme la plus mortelle d'un cancer du cerveau très invasif.

***Fin***

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 600 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de SCK-CEN

Le Centre Belge de Recherche Nucléaire (SCK CEN) est un des principaux centres de recherche en Belgique. Il compte plus de 850 collaborateurs qui se consacrent quotidiennement au développement d’applications pacifiques dans le secteur de l’énergie nucléaire. Les activités de recherche sont menées dans trois domaines : la sécurité des installation nucléaires, le développement de la médecine nucléaire et la protection de la population et de l’environnement contre les radiations ionisantes. Le SCK CEN, qui jouit d’une notoriété internationale, partage ses connaissances par le biais de nombreuses publications et formations destinées à entretenir ce vivier exceptionnel de talents.

Pour plus d’informations : www.sckcen.be

