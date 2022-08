IBA et ScandiDos forment une alliance stratégique pour améliorer l'accès à une radiothérapie sûre

Louvain-la-Neuve, Belgique, Stockholm, Suède, 30 août 2022 - IBA S.A. (IBAB.BR), leader de la technologie des accélérateurs de particules et un leader des solutions d’assurance qualité en dosimétrie, et ScandiDos A.B. (SDOS.ST), un leader technologique en matière d'assurance qualité avancée pour la radiothérapie, annoncent aujourd’hui former une alliance stratégique pour les solutions de dosimétrie en radiothérapie. Cette collaboration permettra aux deux entreprises de travailler ensemble au développement, à la commercialisation et à la distribution de produits sur des marchés sélectionnés, pour l’assurance qualité des patients en radiothérapie. Les détails de cette collaboration seront élaborés conjointement par les parties dans les mois à venir.

IBA Dosimetry et ScandiDos ont établi cette collaboration dans le cadre de leur vision commune d'une solution complète d'assurance qualité en radiothérapie. En combinant les portefeuilles des deux sociétés, IBA Dosimetry et ScandiDos peuvent réaliser cette vision, en offrant une suite de produits de plus en plus étendue qui fournit une solution cohérente pour tous les aspects de l'assurance qualité en radiothérapie.

Selon les termes de l'accord, IBA achètera la totalité de l'émission d'actions (4.150.000 actions) réalisée par ScandiDos ce 30 août au prix de 3,00 SEK, ce qui correspond à une prime de 8% sur la moyenne des transactions des 12 derniers mois de la société à la bourse de Stockholm. A l'issue de la transaction, IBA détiendra environ 9,1% du capital social de ScandiDos A.B..

Jean-Marc Bothy, President of IBA Dosimetry, a déclaré : « Il s'agit d'une étape importante dans notre stratégie de consolidation de l'industrie. Nous sommes fiers que ScandiDos nous aient choisis comme partenaire pour s’agrandir. Depuis des années, nous sommes impressionnés par la qualité du portefeuille de produits de ScandiDos dans le domaine de l'assurance qualité des patients et nous pensons qu'il est complémentaire à notre offre d'équipements et de logiciels en pleine expansion. La combinaison des offres de produits des deux sociétés offrira un niveau unique de qualité, de simplicité et de polyvalence à la communauté de physique médicale, lui permettant d'offrir tous les avantages de la radiothérapie, avec des profils de sécurité améliorés pour les patients atteints de cancer partout dans le monde. »

Gustaf Piehl, CEO of ScandiDos AB, a ajouté : « Le partage d’une vision à long terme similaire du marché de l'assurance qualité pour la radiothérapie a été fondamental dans la construction de cette alliance. En collaborant avec IBA, un partenaire industriel de premier plan, ScandiDos sera en mesure d'atteindre plus de clients à l'échelle mondiale et de contribuer à rendre les traitements de radiothérapie encore plus sûrs qu'aujourd'hui. Cette collaboration stratégique permettra également à ScandiDos de conserver son indépendance pour poursuivre le développement de l'activité tout en s'appuyant sur les solides capacités organisationnelles d'IBA. »

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 600 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de ScandiDos

ScandiDos est une entreprise innovante et avant-gardiste qui propose des solutions logicielles et matérielles révolutionnaires pour l'assurance qualité des patients en radiothérapie moderne. Notre famille de produits Delta4 offre une solution complète d'assurance qualité, rendant le processus de traitement sûr et efficace. Nous renforçons la confiance dans les cliniques de radiothérapie en fournissant aux professionnels de ces cliniques la puissance et la performance grâce à un système d'assurance qualité indépendant.

Le siège social se trouve dans le parc scientifique d'Uppsala, où est réalisé le développement des produits. Les ventes sont assurées par des bureaux de vente aux États-Unis, en Malaisie et en France, directement dans les pays nordiques et par des distributeurs dans plus de 50 pays.

ScandiDos est cotée au NASDAQ First North Stockholm sous le ticker code SDOS. Le conseiller agréé est Erik Penser Bank (08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se). Des informations supplémentaires pour les investisseurs sont disponibles sur Scandidos.com. Des informations sur les produits sont disponibles sur Delta4family.com

Pour tout renseignement complémentaire, contactez :

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

