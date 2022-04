IBA et UMC Groningen lancent une collaboration de recherche sur l'irradiation FLASH pour le cancer du sein

Collaboration de quatre ans pour examiner le potentiel de la technologie ConformalFLASH® d’IBA pour le traitement du cancer du sein à un stade précoce

Louvain-la-Neuve, Belgique, 5 avril 2022 IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules et le Centre médical universitaire de Groningue (University Medical Center Groningen, UMCG) annoncent aujourd’hui un accord de collaboration de recherche de quatre ans en vue de développer un nouveau protocole d’irradiation FLASH pour le traitement du cancer du sein à un stade précoce.

Ce partenariat sera axé sur la mise au point de techniques avancées d’irradiation FLASH et de modèles de radiobiologie précliniques. Il vise à accélérer la validation et l’adoption de la technologie ConformalFLASH®1 d’IBA pour le traitement préopératoire du cancer du sein à un stade précoce. ConformalFLASH® est une nouvelle technique qui combine la radiothérapie FLASH à ultra-haut débit de dose avec les propriétés uniques du pic de Bragg des protons. Ces ultra-hauts débits de dose pourraient potentiellement permettre d’optimiser et d’accélérer les traitements de radiothérapie et aussi augmenter le ratio thérapeutique2. En augmentant la dose fractionnée et en appliquant les débits de dose FLASH, les partenaires espèrent pouvoir proposer une radiothérapie ablative complète.

Les possibilités d’administrer des doses ablatives de rayonnement à une tumeur sont souvent limitées en raison de la toxicité des radiations pour les tissus sains environnants. Dès lors, la norme de soins dans le traitement du cancer du sein consiste à administrer une radiothérapie postopératoire en plusieurs doses. Au cours de ces dernières années, un intérêt croissant a été porté à l’application de la radiothérapie préopératoire avec une réduction du volume irradié, tout en augmentant la dose fractionnée. Ceci permet de réduire le nombre de fractions et, dès lors, d’améliorer le confort du patient.3 Par ailleurs, la radiothérapie préopératoire offre la possibilité d’étudier la réponse biologique du cancer du sein à la radiothérapie.

Dans le cadre de cette collaboration, les deux parties partageront leurs ressources et associeront leur expertise, tout en s’appuyant sur les connaissances et l’infrastructure du Particle Therapy Research Center (PARTREC), une installation de recherche spécialisée fonctionnant en synergie avec le centre de protonthérapie clinique de l’UMCG Groningen (GPTC).

Nicolas Denef, Directeur Emerging Therapies chez IBA, a ajouté : « Nous collaborons étroitement avec l’UMCG depuis de nombreuses années, suite à la première irradiation FLASH dans une salle de traitement d’IBA en 2019. Notre technologie ConformalFLASH® combine l’utilisation du pic de Bragg des protons avec les débits de dose FLASH, ce qui pourrait donner lieu à des meilleurs résultats. Nous sommes impatients de nous associer une fois de plus à l’UMCG et de partager cette expertise avec notre vaste communauté de centres IBA au fur et à mesure que cette recherche sera menée. »

Le professeur Stefan Both, Chef du département de physique médicale à l’UMC Groningen, a déclaré : « Nous sommes ravis de tirer parti des performances combinées du PARTREC et du GPTC pour prendre part à cette collaboration à long terme avec IBA. Nous espérons que cette recherche nous permettra d’accélérer l’accès des patients à la thérapie FLASH aux quatre coins du monde, afin d’améliorer davantage les taux de survie et la qualité de vie. »

John Maduro, Docteur en médecine et radio-oncologue à l’UMC Groningen, a déclaré : « La protonthérapie FLASH offre une possibilité exclusive d’explorer la radiothérapie personnalisée du cancer du sein et permet de réduire davantage la charge et le coût du traitement en proposant un traitement ablatif à fraction unique pour les patientes atteintes d’un cancer du sein à un stade précoce. »

***FIN***

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 600 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de l’UMCG

Le Centre médical universitaire de Groningue (University Medical Center Groningen, UMCG) est l’unique hôpital universitaire de la partie nord des Pays-Bas, et donc le point de référence final pour de nombreux patients. Le service de radio-oncologie est l’un des plus grands centres de traitement du cancer du sein aux Pays-Bas. Il traite chaque année environ 750 nouveaux patients atteints de ce type de cancer. La recherche à l’UMCG se caractérise par une combinaison de recherches fondamentales et de recherches cliniques orientées vers le patient. Ainsi, l’interaction entre les deux catalyse le développement de nouvelles opportunités cliniques et de recherche. Le traitement innovant du cancer est l’un de nos principaux domaines de recherche. Afin que nos priorités de recherche puissent reposer sur une base solide permettant une recherche de haut niveau, nous investissons dans d’excellents équipements et installations de pointe, tels que l’Oncogical Life Study (OncoLifeS), le Data Science Center in Health (DASH) et le Particle Therapy Research Center (PARTREC). Ensemble, notre personnel de près de 12 000 personnes travaillant dans les domaines des soins cliniques, de la recherche et de l’éducation se concentre sur un objectif commun : façonner l’avenir de la santé.

Pour de plus amples informations, visitez : www.umcg.nl

CONTACTS

IBA

Aymeric Harmant

Global Marketing Director

+32 10 203 796

global.marketing@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com







1 ConformalFLAsH® est une marque déposée de la solution d’irradiation Proton FLASH d’IBA, actuellement en phase de recherche et développement.

2 J. Bourhis, P. Montay-Gruel, P. Gonçalves Jorge et al., Clinical translation of FLASH Radiotherapy: Why and how?, Radiotherapy and Oncology

3 Barry A. and Fyles A., Establishing the Role of Stereotactic Ablative Body Radiotherapy in Early-Stage Breast Cancer, Intenational Journal of Breast Cancer





Pièce jointe