Louvain-la-Neuve, Belgique, 2 août 2022 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader de la technologie des accélérateurs de particules, le Fred Hutchinson Cancer Center et l'Université de Washington (UW), Seattle, annoncent aujourd'hui un accord de collaboration de recherche pluriannuel sur la protonthérapie ConformalFLASH®1. Dans le cadre de cette collaboration, IBA équipera le système de protonthérapie et la salle de traitement à portique rotatif du Fred Hutchinson Cancer Center de la fonctionnalité de recherche ConformalFLASH®, qui permettra la recherche préclinique sur la thérapie FLASH et pourrait déboucher sur une nouvelle fonctionnalité clinique pour les patients dans le futur.

La radiothérapie a considérablement progressé au cours des dernières décennies grâce à la continuité des innovations technologiques. Cela a permis de mettre au point des méthodes plus sûres et plus précises pour traiter toutes sortes de tumeurs solides. Il a été démontré que la radiothérapie FLASH, définie comme l'administration de rayonnements à des débits de dose ultra élevés (40-60Gy/s), réduit la toxicité sur les tissus sains tout en maintenant une efficacité antitumorale équivalente2,3. FLASH a le potentiel de changer radicalement le paysage de la radiothérapie et des soins aux patients atteints de cancer par l’amélioration de la fenêtre thérapeutique, par des temps de traitement plus courts et parce qu’elle permet potentiellement une augmentation des doses sur les tumeurs radio-résistantes. L'approche ConformalFLASH® d'IBA allie les effets d'épargne biologique de FLASH avec l'utilisation de la sélectivité spatiale du pic de Bragg des protons.

Dans le cadre de cette collaboration, les scientifiques de l'école de médecine de l'UW dirigeront un programme complet « des essais aux patients » au Fred Hutchinson Cancer Center pour analyser la radiothérapie FLASH (FLASH-RT) dans des modèles précliniques afin de déployer de manière optimale la FLASH-RT pour les patients atteints de cancer. L'accent sera mis sur l'évaluation des paramètres physiques optimaux pour l'irradiation FLASH par protons, notamment les débits de dose FLASH du Pencil Beam Scanning (PBS) et les effets FLASH dans le Spread-Out Bragg Peak (SOBP).

Swati Girdhani, Director Research Collaborations chez IBA, a ajouté : « Ces dernières années, IBA a travaillé en étroite collaboration avec ses clients pour soutenir l'innovation, ce qui a conduit à des technologies révolutionnaires comme ConformalFLASH®. À une époque où la médecine se focalise sur la valeur, ConformalFLASH® a le potentiel de faire progresser la radiothérapie vers une utilisation accrue de l'ultra-hypofractionnement tout en améliorant de manière significative l'index thérapeutique. Nous sommes ravis de collaborer avec l'Université de Washington, l'un des principaux centres de recherche des États-Unis, afin d'apporter la technologie ConformalFLASH® aux patients. »

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 600 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

1 ConformalFLASH® est une marque déposée de la solution d'irradiation Proton FLASH d'IBA actuellement en phase de recherche et développement.

2 Diffenderfer et al IJROBP 2020 “Design, Implementation, and in Vivo Validation of a Novel Proton FLASH Radiation Therapy System”.

3 Velalopoulou et al Cancer Research 2021 “FLASH Proton Radiotherapy Spares Normal Epithelial and Mesenchymal Tissues While Preserving Sarcoma Response”.





