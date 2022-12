IBA remporte un contrat pour dix systèmes de protonthérapie en Espagne

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 8 décembre 2022 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules, confirme aujourd’hui avoir signé un contrat avec le ministère espagnol de la Santé pour l'installation de dix systèmes de protonthérapie en Espagne dans le cadre d'un important appel d'offres public. Cette signature fait suite au communiqué , au mois d’août, annonçant qu’IBA était le seul fournisseur à s’être qualifié pour cet appel d’offres.

La valeur totale de ce contrat pour IBA est d’EUR 217 millions, hors taxes, pour les dix systèmes qui seront installés sur neuf sites différents en Espagne. Le contrat n'inclut pas d’accord pluriannuel de services de maintenance, qui sera négocié à un stade ultérieur. La reconnaissance des revenus débutera en 2022.



Le projet est financé par la Fondation Amancio Ortega, qui a signé un accord avec le ministère espagnol de la Santé en 2021. Dans cet accord, la Fondation accepte de donner des fonds pour l'achat de 10 unités de protonthérapie qui seront installées dans toute l'Espagne.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, commente : « Cet important contrat remporté par IBA témoigne de la qualité de classe mondiale de notre offre. Il confirme également notre statut de leader du marché de la protonthérapie et démontre qu’IBA est le seul fournisseur ayant la capacité de répondre à un contrat d'une telle ampleur. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec les neuf centres espagnols afin qu’ils puissent administrer ce traitement de pointe à leurs patients. »

Luk Herremans, Executive Vice President d’IBA Proton Therapy, a ajouté : « La concrétisation d'un appel d'offres public d'une telle ampleur souligne l'importance croissante de la protonthérapie dans le traitement du cancer sur un marché qui continue de connaître une forte dynamique au niveau mondial. Cette dynamique s’appuie sur de plus en plus de preuves cliniques démontrant la pertinence de cette modalité de traitement. Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux centres espagnols au sein de notre communauté IBA Campus, qui est la plus importante au monde et où ils pourront à la fois apprendre et partager avec les autres membres afin d'utiliser cette haute technologie pour leurs patients. »

***

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 800 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

CONTACTS

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

Pièce jointe