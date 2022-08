IBA seul fournisseur qualifié pour le deuxième tour d'un appel d'offres pour dix unités de protonthérapie en Espagne

Louvain-la-Neuve, Belgique, 26 août 2022 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader de la technologie des accélérateurs de particules et le leader mondial des solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui qu’elle est le seul fournisseur d'équipements de protonthérapie qualifié pour le deuxième tour d'un important appel d'offres public lancé par le ministère espagnol de la Santé. Cet appel d'offres public vise à sélectionner un ou plusieurs fournisseurs pour installer 10 unités de protonthérapie à travers le pays.

Le ministère espagnol de la Santé a publié les résultats du premier tour de sélection de l'appel d'offres public pour des centres de protonthérapie. IBA, seul fournisseur à répondre à tous les critères, se qualifie pour le deuxième des trois tours de sélection prévus.

En 2021, le ministère de la Santé et la Fondation Amancio Ortega Gaona ont signé un accord en vertu duquel la Fondation a accepté de donner jusqu'à EUR 280 millions au ministère de la Santé pour l'achat de 10 unités de protonthérapie qui seront installées dans tout le pays. L'appel d'offres public, lancé en juillet 2022, comprend trois étapes de sélection pour choisir les entreprises pouvant fournir des équipements de protonthérapie au système national de santé espagnol.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a indiqué : « Nous sommes ravis d’être le seul fournisseur qualifié pour le prochain tour de cet important appel d'offres. L'ampleur de ce projet souligne la croissance continue du marché de la protonthérapie en Europe et dans le monde. En tant que leader mondial du marché des solutions de protonthérapie, IBA est bien positionnée pour soutenir le ministère espagnol de la Santé afin de mettre cette modalité de traitement hautement ciblée contre le cancer à disposition de davantage de patients en Espagne. »

