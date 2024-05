Louvain-la-Neuve, Belgique, le 2 mai 2024 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules, annonce aujourd'hui avoir signé un contrat avec le Connecticut Proton Therapy Center, une collaboration entre Yale New Haven Health, Hartford HealthCare et Proton International, pour l'installation d'un système compact de protonthérapie Proteus®ONE1. Le contrat comprend un accord d’exploitation et de maintenance de plusieurs années. Le centre devrait commencer à traiter ses premiers patients au printemps 2026. Un premier paiement a été reçu.

Le Connecticut Proton Therapy Center sera le premier centre de protonthérapie dans l'État et sera situé à Wallingford, Connecticut. Les traitements seront administrés par des médecins affiliés à la Yale School of Medicine, au Yale New Haven Smilow Cancer Hospital et au Yale Cancer Center, qui est un centre de soins oncologiques complets désigné par le National Cancer Institute (NCI), et l'Institut du cancer de Harford HealthCare.

Le système Proteus®ONE d'IBA est la seule solution compacte de protonthérapie à intensité modulée par guidée par l’image. Elle comprend un système de tomographie par faisceau conique (Cone Beam Computed Tomography (CBCT)) à l’isocentre et un portique ouvert qui permet des traitements de haute qualité avec un flux de patients optimisé et une utilisation plus adaptée pour les équipes médicales et les patients.

Le prix usuel d’un système Proteus®ONE avec un contrat de maintenance pluriannuel varie entre USD 40 et 50 millions.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, indique : « Nous sommes très fiers d'avoir signé ce contrat qui, une fois installé, offrira aux patients du Connecticut un accès à la technologie de pointe que constitue la protonthérapie. Nous sommes impatients de travailler avec Yale New Haven Health et Hartford HealthCare Corporation pour réaliser leur ambition de fournir des soins contre le cancer de classe mondiale aux patients. »

Peter Glazer, MD, PhD, chief of Radiation Oncology, Yale New Haven Hospital and chair, Therapeutic Radiology, Yale School of Medicine ajoute : « Nous sommes heureux d'avoir signé avec IBA qui est le leader technologique pour faire avancer notre initiative de protonthérapie, afin de compléter notre panel de soins contre le cancer. Nos experts en oncologie sont ravis de fournir ce traitement qui permet de changer la vie de nos patients. »

Andrew Salner, M.D., Director of the Hartford HealthCare Cancer Institute, déclare : « Nous sommes fiers de faire partie du premier projet de protonthérapie dans l'État du Connecticut et nous attendons avec impatience de voir les bénéfices pour notre communauté. Travailler avec IBA nous permettra d'offrir aux patients la technologie de protonthérapie la plus récente et la plus avancée. »

Chris Chandler, Chief Executive Officer of Proton International LLV, commente : « Nous sommes honorés de soutenir le Connecticut Proton Therapy Center pour la conception et le développement de l'installation qui sera le premier centre de traitement du cancer par protons dans l'État du Connecticut. Pour le moment, les patients doivent voyager hors de l'État, les centres les plus proches étant à New York et à Boston, pour recevoir cette option avancée de traitement du cancer. »

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de Hartford HealthCare Corporation (HHC) :

HHC est une société sans capital-actions existant sous les lois de l'État. Organisée en 1985, HHC est l'entité contrôlante d'une série d'entités affiliées qui possèdent et exploitent un système de soins de santé offrant une large gamme de services de santé à la plupart des résidents de l'État ainsi qu'aux résidents de plus de deux douzaines de villes et de communes dans le Massachusetts et Rhode Island, à travers un réseau de sept hôpitaux, un réseau de santé comportementale, un groupe de médecins multi spécialités, une variété d'établissements de soins pour seniors, des services de soins à domicile, et un réseau complet de thérapie physique et de réadaptation, parmi d'autres services. HHC est dirigée par un conseil d'administration de 16 membres. Des informations supplémentaires sur HHC peuvent être trouvées sur son site web : https://hartfordhealthcare.org/about-us .

À propos de Yale New Haven Health Services Corporation (YNHHS)

YNHHS est une société sans capital-actions existant sous les lois de l'État. Formée en 1996 pour améliorer la qualité et l'étendue des services de soins de santé pour les résidents de l'État, YNHHS dessert maintenant l'État ainsi que l'est de New York, le sud de Rhode Island et au-delà. YNHHS comprend cinq hôpitaux ainsi que d'autres entités opérationnelles fournissant des services de soins de santé à travers le continuum des soins de santé et a un accord d'affiliation formel avec l'École de Médecine de l'Université Yale (« YSM ») pour soutenir les soins aux patients, l'éducation médicale et la recherche clinique. YNHHS est également affiliée à la pratique clinique de YSM – Yale Medicine – qui est la plus grande pratique multispecialité académique en Nouvelle-Angleterre, avec plus de 1 500 médecins pratiquant dans plus de 160 spécialités. YNHHS est dirigée par un conseil de fiduciaires de 18 membres. Des informations supplémentaires sur YNHHS peuvent être trouvées sur son site web : https://www.ynhhs.org/about .

À propos de Proton International

Proton International, www.protonintl.com, dispose d'une équipe expérimentée dédiée à l'apport de la thérapie par protons aux patients. La société collabore avec des hôpitaux et des groupes de médecins pour développer des installations de thérapie par protons d'une ou deux salles sur une base clé en main. L'équipe de PI a développé et géré plusieurs centres et est actuellement active sur plusieurs projets.

Proton International a achevé des centres de protons à l'Hôpital William Beaumont à Royal Oak, à l'Université du Michigan, au Centre Médical de Groningen, aux Pays-Bas, à Delray Beach, en Floride; et Proton International Arkansas LLC où les centres traitent actuellement des patients. La société a plusieurs autres centres en conception et en construction. Le modèle commercial de PI garantit que les projets sont achevés à temps, dans les limites du budget, et conformément à la portée et aux besoins de l'institution. Les services comprennent la planification d'entreprise, la structure organisationnelle, le financement, la conception et la construction de bâtiments, l'installation et la mise en service, l'équipement, la formation du personnel, et plus encore.

