Collaboration stratégique signée en vue de soutenir le développement des radiopharmaceutiques dans la lutte contre le cancer

Chicago, IL, USA, 26 juin 2023 : TerraPower Isotopes (TPI) et PanTera, la joint-venture belge créée par le SCK CEN et IBA , annoncent avoir signé une collaboration stratégique pour accroître la disponibilité globale de l’actinium-225 (225Ac), un radioisotope qui a le potentiel de traiter un grand nombre de cancers. Les deux entreprises travailleront ensemble pour accroître la production à court terme de l’225Ac1 afin de soutenir les essais cliniques en cours et assurer, à long terme, un approvisionnement à grande-échelle pour répondre à la demande croissante dans le monde.

Cette collaboration ne devrait pas avoir d’impact financier immédiat mais pourrait potentiellement générer des revenus substantiels dans le future pour PanTera et, indirectement, ses deux actionnaires SCK CEN et IBA, une société cotée à la bourse de Bruxelles.

Dans le cadre de cette collaboration, les deux sociétés utiliseront la méthode de TerraPower Isotopes basée sur la décroissance naturelle du thorium-229 (229Th) et la technologie « route gamma » de PanTera basée sur le Rhodotron® et le radium-226 pour produire de l’225Ac.

L’225Ac est un émetteur alpha prometteur utilisé dans la thérapie alpha ciblée (Targeted Alpha Therapy (TAT)). Une série de molécules en cours de recherche, associées à l’225Ac lors d’une fabrication ultérieure, ont le potentiel de pouvoir traiter une variété de cancers en ciblant les tumeurs solides, les métastases et les cancers systémiques tels que la leucémie. Plusieurs études cliniques, allant des développements pré-cliniques à des essais cliniques de phase 3, sont en cours. Si la demande actuelle en 225Ac est forte, sa rareté constitue une difficulté. La collaboration entre TerraPower Isotopes et PanTera vise à répondre à cette difficulté d’approvisionnement et soutenir le développement clinique des médicaments basés sur l’225Ac comme option potentielle de traitement du cancer.

« Nous nous réjouissons de joindre nos forces à TerraPower Isotopes afin d’augmenter la disponibilité de l’actinium-225 sur le marché. Tout en continuant la mise en place de notre technologie unique pour une production d’225Ac à grande échelle, dès 2024, nous offrirons aussi ce radioisotope aux développeurs de médicaments pour leurs recherches et leurs essais cliniques, ainsi qu’à des médecins pour une utilisation compassionnelle. Ce volume serait équivalent à 50% de l’approvisionnement actuel et devrait renforcer le développement plus large des radiopharmaceutiques pour la thérapie alpha ciblée en tant que modalité de traitement efficace du cancer », a commenté Sven Van den Berghe, Chief Executive Officer de PanTera.

Scott Claunch, Président de TerraPower Isotopes, a ajouté : « En ligne avec la vision de TerraPower de développer des solutions innovantes pour aider à lutter contre les maladies en utilisant la science nucléaire, TerraPower Isotopes est enthousiaste de conclure cet accord avec PanTera. La demande en 225Ac devrait augmenter à mesure que de nouveaux traitements radiopharmaceutiques utilisant l’225Ac sont développés pour traiter une variété de cancers. Cette collaboration nous aidera à fournir ce produit de valeur à l’industrie pharmaceutique et poursuivre le développement de notre capacité à répondre à la croissance de la demande globale ».

À Propos de Pantera

PanTera, une joint-venture d’IBA et du SCK CEN, a pour objectif d’assurer la production à grande échelle d'Actinium-225 (225Ac), l'un des radioisotopes à émission alpha les plus prometteurs pour combattre les cancers. En travaillant à cette production à grande échelle, l'objectif de PanTera est d'améliorer l'accessibilité d'une future thérapie innovante contre le cancer basée sur l’225Ac et les théranostiques en général.

Plus d’informations sur PanTera sur le stand IBA#3023 lors du congrès SNMMI 2023 à Chicago, Il, USA du 24 au 27 juin 2023.

À propos de TerraPower

TerraPower est une entreprise de premier plan en matière d'innovation nucléaire qui s'efforce d'améliorer le monde grâce à l'énergie nucléaire et à la science. Depuis sa fondation par Bill Gates et un groupe de visionnaires partageant les mêmes idées, TerraPower s'est imposée comme un incubateur et un développeur d'idées et de technologies offrant l'indépendance énergétique, la durabilité environnementale, les avancées médicales et d'autres opportunités de pointe. Elle accepte et relève certains des défis les plus difficiles au monde. Derrière chacune de ses innovations et de ses programmes, TerraPower travaille activement à rassembler les forces et les expériences des secteurs public et privé du monde entier pour utiliser le nucléaire de pointe afin de répondre aux besoins mondiaux urgents. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.terrapower.com/ .



À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 800 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos du SCK CEN

70 ans d’expérience en recherche et technologie nucléaires

Le SCK CEN constitue l'un des plus grands centres de recherche de Belgique. Plus de 900 collaborateurs se consacrent quotidiennement au développement d'applications pacifiques de la radioactivité. Les activités de recherche du SCK CEN portent sur trois grands thèmes : les systèmes nucléaires innovants, la gestion des déchets nucléaires et le démantèlement, et la lutte décisive contre le cancer. Reconnu mondialement, le SCK CEN partage son savoir au travers de nombreuses publications et formations afin d’entretenir son vivier de compétences exceptionnelles.

Plus d’informations : www.sckcen.be

CONTACTS

PanTera – Sven Van den Berghe– info@Pantera-life.com

TerraPower Isotopes Press Office – press@terrapower.com

IBA :

Soumya Chandramouli (Chief Financial Officer) – Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien – communication@iba-group.com – +32 10 475 890

SCK CEN: Wendy De Groote – pers@sckcen.be – +32 471 78 37 35







1 L’actinium-225 produit par TerraPower est destiné à être utilisé comme matière première pour des processus de fabrication ultérieurs et, en tant que matière première, n'est pas fabriqué conformément aux Bonnes Pratiques de Fabrication en vigueur. La "Bonne Pratique de Fabrication" (BPF) est une norme de qualité pour la fabrication de médicaments.





