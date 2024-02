ioneer Ltd est un producteur de lithium-bore basé en Australie. La société est engagée dans le développement de lithium et d'acide borique qui peuvent être produits et livrés à des clients au niveau national et international. La société se concentre sur son projet de lithium-bore Rhyolite Ridge (Rhyolite Ridge) dans le Nevada, aux États-Unis d'Amérique. La société opère à travers deux segments : l'Amérique du Nord et l'Australie. Rhyolite Ridge est un gisement de lithium et de bore, situé à environ 25 kilomètres (kms) à l'ouest de la mine de lithium Silver Peak d'Albemarle. La crête de Rhyolite couvre deux gisements de lithium et de bore distincts, qui comprennent le bassin nord et le bassin sud situés à environ quatre kilomètres l'un de l'autre. La tenure minière et foncière du projet comprend un total de plus de 386 concessions minières filoniennes non brevetées totalisant environ 7 861 acres.

