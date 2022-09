La pression pour raccourcir le processus d'examen des permis d'exploitation minière aux États-Unis gagne du terrain

Les demandes, soumises cette semaine à un comité qui proposera des modifications à la loi générale sur l'exploitation minière de 1872, interviennent dans un contexte de pression croissante sur l'industrie EV pour qu'elle s'approvisionne en lithium, cuivre et autres minéraux auprès de sources nationales ou étrangères.

Le groupe de travail interagences sur la réforme minière étudie depuis février les moyens de modifier la loi, qui régit l'exploitation minière en roche dure sur les terres du gouvernement américain. Les commentaires du public étaient attendus cette semaine. Tout changement devra être approuvé par l'ensemble du Congrès américain et par le président Joe Biden.

"Le processus d'autorisation actuel, long, coûteux et inefficace, rend difficile pour les entreprises américaines d'investir dans l'extraction et le traitement des minéraux critiques aux États-Unis", a écrit Chris Smith, responsable des affaires gouvernementales de Ford Motor Co, au comité.

Ford, qui a conclu des accords d'approvisionnement en lithium avec les sociétés ioneer du Nevada et Compass Minerals International Inc. de l'Utah, a demandé une accélération du processus d'autorisation des mines, une plus grande transparence dans le processus d'examen et une augmentation du financement fédéral de la cartographie géologique.

Le fabricant de VE Rivian Automotive Inc a déclaré qu'il soutenait la réforme des permis d'exploitation minière "de manière plus efficace et coordonnée".

L'approbation d'une mine par l'État et le gouvernement fédéral peut prendre plus d'une décennie, contre quelques années en moyenne au Canada et en Australie, qui ont d'importants secteurs miniers.

Les défenseurs de la nature ont déclaré que la loi américaine sur l'exploitation minière aurait dû être réformée depuis des décennies et qu'elle devrait plutôt être modifiée pour exiger davantage de recyclage et mieux se concentrer sur les moyens d'atténuer l'effet de l'exploitation minière sur les communautés d'accueil, en évitant certains des effets négatifs de la production de combustibles fossiles.

"Les sociétés minières abusent franchement de l'occasion qui leur est offerte ici de dire que l'exploitation minière est la seule façon d'obtenir les minéraux dont nous avons besoin", a déclaré Blaine Miller-McFeeley d'Earthjustice.

Les demandes de Ford ont été reprises par la National Mining Association (NMA), le groupe commercial des mineurs américains, qui a également demandé que soit fixée une redevance nette pour les minéraux extraits sur les terres fédérales, plutôt qu'une redevance sur le revenu brut. Il n'existe actuellement aucune redevance pour les entreprises qui exploitent des mines sur les terres fédérales, au grand dam des défenseurs de l'environnement.

L'AMN demande également une loi dite du " bon samaritain " qui indemniserait une entreprise de toute responsabilité légale si elle réhabilite un ancien site minier. Perpetua Resources Corp, par exemple, tente de réaménager le projet Stibnite Gold de l'Idaho, qui a été pollué par l'exploitation minière de l'époque de la Seconde Guerre mondiale.

Freeport-McMoRan Inc, le plus grand producteur de cuivre des États-Unis, a recommandé que le métal rouge soit ajouté à une liste de minéraux considérés comme essentiels pour la défense et l'économie de la nation.

La sénatrice du Nevada, Catherine Cortez Masto, et le sénateur de l'Arizona, Mark Kelly, ont signé une lettre bipartisane adressée au comité, demandant un processus d'autorisation des mines plus rationnel. Les mines proposées au Nevada par Lithium Americas Corp et en Arizona par Rio Tinto Ltd sont en cours de développement depuis plus d'une décennie.