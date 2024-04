Ioneer Ltd est un producteur de lithium-bore basé en Australie. La société est engagée dans le développement du lithium et de l'acide borique qui peuvent être produits et livrés à des clients nationaux et internationaux. Le projet de lithium-bore Rhyolite Ridge de la société est situé dans le comté d'Esmeralda, au Nevada, dans la chaîne des pics d'argent, qui fait partie de la province géophysiographique du bassin et de la chaîne de l'ouest du Nevada. Rhyolite Ridge se trouve à environ 14 miles au nord-est de Dyer, Nevada. Il se trouve à 65 miles au sud-ouest de Tonopah, Nevada, à 215 miles de Reno et à 255 miles de Las Vegas. La société exerce ses activités dans deux secteurs, l'Amérique du Nord et l'Australie : L'Amérique du Nord et l'Australie. Rhyolite Ridge couvre deux gisements distincts de lithium-bore, à savoir North Basin et South Basin, situés à environ quatre kilomètres l'un de l'autre.

Secteur Exploitations minières et métallurgie