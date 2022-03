Les actions des mineurs de lithium américains grimpent en raison de la probable commande de VE de Biden

Albemarle Corp, Livent Corp et Lithium Americas ont grimpé entre 3 et 7 %, car l'ordonnance devrait aider les mineurs à accéder à des financements gouvernementaux pour des études de faisabilité sur de nouveaux projets d'extraction de lithium, de nickel et d'autres métaux pour VE, ou pour rendre les installations existantes plus productives.

"En invoquant la Defense Production Act, l'administration Biden signalerait vraisemblablement une sorte de carte blanche au secteur domestique des VE et des matériaux de batterie", a déclaré Christopher Kapsch, analyste principal de recherche sur les actions chez Loop Capital.

L'ordre pourrait être invoqué dès cette semaine, mais il n'était pas immédiatement clair quel montant de financement pourrait être alloué, selon le rapport.

Kapsch pense que l'ordre serait probablement un plus grand avantage pour les mineurs de lithium en phase de démarrage qui ont des opérations aux États-Unis - y compris Piedmont Lithium Inc, ioneer, Lithium Americas Corp et Standard Lithium - car l'ordre de Biden pourrait accélérer leurs délais de production ou réduire les coûts d'investissement.

La société canadienne Standard Lithium a gagné 11 %, tandis que la société australienne ioneer Ltd a clôturé en hausse de 20 % plus tôt dans la journée.

"L'ordre pourrait réduire les coûts de construction de nouvelles capacités. Il n'est pas clair si les fonds pourraient être utilisés pour l'exploitation minière en amont, mais à tout le moins, ils seraient probablement utilisés pour construire une capacité de conversion en aval", a déclaré Seth Goldstein, stratège en actions chez Morningstar.