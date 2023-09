Ionic Rare Earths Limited est une société d'exploration minière basée en Australie qui se concentre sur l'investissement dans le secteur des mines et des ressources. La société se concentre sur le développement de son projet phare de terres rares Makuutu (Makuutu) en vue de la production. Les implantations géographiques de la société comprennent l'Australie, l'Ouganda et le Royaume-Uni. Le projet Makuutu comprend environ six licences couvrant approximativement 298 kilomètres carrés (km2) et est situé à plus de 40 kilomètres à l'est du centre régional de Jinja et à environ 120 kilomètres à l'est de la capitale Kampala, dans l'est de l'Ouganda. Makuutu est entouré d'une infrastructure de premier ordre avec des routes goudronnées, des voies ferrées à proximité, de l'électricité et de l'eau, ainsi qu'une couverture de téléphonie mobile. Le permis d'exploration de la société comprend EL00257, EL00147 et EL00148. Son permis de rétention comprend RL1693, RL00234 et RL00007. Sa filiale à 100 % est Goldcap Resources Pty Limited.

Secteur Métaux et minéraux précieux