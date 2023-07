Ionis Pharmaceuticals, Inc. se consacre à la découverte et au développement de thérapeutiques ciblant l'acide ribonucléique (ARN). La société se concentre principalement sur les franchises cardiovasculaires et neurologiques. Les produits de la société comprennent SPINRAZA, TEGSEDI et WAYLIVRA. SPINRAZA est destiné au traitement des patients atteints d'amyotrophie spinale (SMA), une maladie génétique progressive, débilitante et souvent mortelle. TEGSEDI est destiné au traitement des patients atteints de polyneuropathie causée par l'amylose héréditaire à transthyrétine (TTR) (hATTR), une maladie débilitante, progressive et fatale. WAYLIVRA est un médicament antisens indiqué en complément d'un régime alimentaire chez les patients adultes. La société a plus de sept médicaments en phase III pour neuf indications, dont Eplontersen (TTR), Olezarsen (ApoC-III), Donidalorsen (PKK), ION363 (FUS), Pelacarsen (Apo(a)), Tofersen (SOD1) et Bepirovirsen. Ses médicaments cardiovasculaires en développement comprennent Eplontersen, Olezarsen, Pelacarsen, Fesomersen, ION904 et IONIS-AGT-LRx.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale