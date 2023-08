IONOS Group SE, anciennement IONOS TOPCO SE, est une société basée en Allemagne qui fournit des services d'hébergement de sites web. Elle propose un portefeuille de solutions de présence sur le Web, de productivité et de cloud, soutenues par un service client et l'infrastructure requise. La marque de la société comprend arsys, fasthosts, home.pl, InterNet X, IONOS, sedo.com, STRATO, united domains, we22 et WORLD4YOU à travers laquelle, elle propose une gamme de produits d'hébergement de sites Web, tels que des solutions de messagerie et des serveurs haut de gamme dans différents pays, notamment l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Elle s'adresse aux utilisateurs privés et propose des produits haut de gamme aux petites et moyennes entreprises.

Secteur Services et conseils en informatique