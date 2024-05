FRANCFORT (dpa-AFX) - Les actions du fournisseur d'accès à Internet Ionos, qui ont récemment atteint un record, ont fait l'objet de prises de bénéfices lundi. Une évaluation moins optimiste de l'action par la banque américaine Morgan Stanley a été considérée comme la cause de la chute du cours de quatre pour cent à 25,40 euros en début de semaine. Avant le week-end, le cours avait atteint un record avec jusqu'à 27,20 euros.

Après la forte hausse de cette année, le rapport entre les opportunités et les risques est désormais plus équilibré, a expliqué l'analyste George Webb dans une étude publiée lundi, en abaissant sa recommandation de "surpondérer" à "pondération égale". A en juger par la hausse du cours, les investisseurs se seraient entre-temps adaptés à l'histoire à succès de l'entreprise et à son potentiel en matière de cloud.

Avec une hausse annuelle de plus de 50 % au plus fort de la crise, les titres Ionos font partie des quatre meilleures valeurs de l'indice SDax des valeurs secondaires en 2024. Depuis la sortie de Bourse, qui a eu lieu en février 2023 sous forme de scission de la maison mère United Internet, les actions ont augmenté de près de la moitié. Depuis le plus bas record de fin octobre, qui se situait à 11,92 euros, elles ont plus que doublé.

Outre l'évaluation plus exigeante, l'expert de Morgan Stanley cite également des aspects commerciaux qui le rendent plus prudent. Il craint qu'un développement plus faible de l'activité après-vente de la division Web Presence & Productivity au premier trimestre ne freine l'activité principale, par ailleurs forte. Cela pourrait représenter un danger pour l'objectif de croissance de cette année.

Lundi, la dégradation des parts de Ionos n'a pas eu d'influence sensible sur les actions de la maison mère United Internet. Elles ont progressé de 1,3 pour cent, tandis que les titres de la filiale de téléphonie mobile 1&1 ont évolué autour de leur niveau de vendredi./tih/ajx/jha/